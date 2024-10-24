Стоимость отопления в Германии, и эффективные способы экономии на обогреве жилья — Finance.ua

Стоимость отопления в Германии, и эффективные способы экономии на обогреве жилья
Цены на энергоносители остаются высокими после энергетического кризиса. Учитывая рост расходов на энергию, Германия предлагает различные формы субсидий и социальной помощи для нуждающихся в оплате счетов за тепло.
Детальнее об этом рассказали специалисты Ukrainians in Germany.
Цены на отопление в Германии в 2024 году
В 2024 г. цены на газ и электроэнергию в Германии могут колебаться в зависимости от рынка энергетики, региона и поставщика. Вот основные показатели стоимости разных видов энергоносителей.
- Отопление газом. Стоимость одного кубического метра газа в 2024 году составляет примерно от 0,12 до 0,15 евро. Это один из наиболее распространенных способов отопления в немецких домохозяйствах.
- Отопление электроэнергией. Отопление электроэнергией остается дорогостоящим вариантом. Стоимость киловатт-часа электроэнергии варьируется от 0,30 до 0,35 евро.
- Отопление мазутом. В сельских районах Германии еще используют мазут, однако из-за роста цен на нефть этот метод самый дорогой для отопления.
Дополнительные расходы (Nebenkosten) на отопление
Заключая договор аренды жилья в Германии, украинцы должны учитывать средства, которые добавляются за так называемые дополнительные расходы (Nebenkosten), включающие коммунальные услуги, такие как отопление, горячая вода, уборка дома и другие. Среди всех Nebenkosten отопление часто является одним из самых больших расходных элементов, что может составлять от 30% до 50% от общих расходов домохозяйства на коммунальные услуги в Германии.
Ежегодно арендаторы получают расчет коммунальных расходов (Nebenkostenabrechnung), подробно указывающий фактические расходы на отопление. Если расходы за год превышают авансовые платежи, арендатор должен оплатить разницу. В противном случае можно ожидать возврата средств.
Читайте также
Субсидии на отопление в Германии
Для домохозяйств, которые испытывают трудности с оплатой счетов за тепло, правительство Германии предлагает несколько видов помощи. Вот основные формы поддержки в 2024 году:
- Wohngeld (жилищная помощь) — это субсидия, предназначенная для людей с низкими доходами, которая помогает покрывать расходы на аренду и отопление. В 2024 году критерии получения Wohngeld были расширены, чтобы помочь большему количеству людей.
- Heizkostenzuschuss (доплата за отопление) — эта субсидия предоставляется определенным группам населения, таким как пенсионеры, студенты и получатели социальной помощи для покрытия части расходов на отопление.
- Социальная помощь через Sozialamt — люди, которые не могут самостоятельно платить за отопление, могут обратиться в местное отделение социальной помощи (Sozialamt) для получения поддержки.
Как экономить на отоплении в Германии
Эффективное использование отопления в Германии поможет значительно снизить расходы на коммунальные услуги, особенно в условиях высоких цен на энергоносители. Ниже приведены несколько советов, позволяющих сэкономить на отоплении в Германии в 2024 году.
- Регулировка температуры с помощью термостатов
Использование термостата помогает поддерживать оптимальные условия в помещениях. Рекомендуется держать температуру на уровне 20 ° C в жилых комнатах и 17−18 ° C в спальнях. Это позволяет снизить расходы на отопление. Кроме того, можно снижать температуру на ночь или когда вы отсутствуете дома, что также поможет сэкономить энергию.
- Правильное проветривание помещений
Эффективное проветривание подразумевает открывание окон полностью на короткое время, около 5−10 минут. Так свежий воздух попадает в помещение, не охлаждая стены, что позволяет сохранять тепло и снижает нагрузку на отопительную систему.
- Открытые радиаторы для лучшего обогрева
Убедитесь, что радиаторы не закрыты мебелью, шторами или другими предметами. Это обеспечит равномерное распределение тепла по комнате и позволит отопительной системе работать более эффективно.
- Очистка радиаторов для повышения эффективности
Регулярное очищение радиаторов от пыли способствует лучшей теплоотдаче. Загрязненные радиаторы работают менее эффективно, поэтому чистота поможет снизить затраты на отопление.
- Изоляция окон и дверей
Обеспечение герметичности окон и дверей с помощью уплотнителей поможет избежать теплопотерь. Дополнительная изоляция дома снизит необходимость дополнительного обогрева и позволит сэкономить значительное количество энергии.
- Изоляция труб во избежание теплопотерь
Если трубы отопления проходят через холодные помещения, следует их изолировать во избежание потерь тепла. Это повысит эффективность системы и снизит затраты на отопление.
- Утепление и энергоэффективные окна
Инвестиции в энергоэффективные окна с двойным или тройным остеклением, а также в утепление стен и крыши помогут значительно сократить расходы на отопление, удерживая тепло внутри дома.
Поделиться новостью