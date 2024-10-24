Стоимость отопления в Германии, и эффективные способы экономии на обогреве жилья — Finance.ua

Стоимость отопления в Германии, и эффективные способы экономии на обогреве жилья Сегодня 09:12 — Личные финансы

Стоимость отопления в Германии, и эффективные способы экономии на обогреве жилья

Цены на энергоносители остаются высокими после энергетического кризиса. Учитывая рост расходов на энергию, Германия предлагает различные формы субсидий и социальной помощи для нуждающихся в оплате счетов за тепло.

Детальнее об этом рассказали специалисты Ukrainians in Germany.

Цены на отопление в Германии в 2024 году

В 2024 г. цены на газ и электроэнергию в Германии могут колебаться в зависимости от рынка энергетики, региона и поставщика. Вот основные показатели стоимости разных видов энергоносителей.

Отопление газом. Стоимость одного кубического метра газа в 2024 году составляет примерно от 0,12 до 0,15 евро. Это один из наиболее распространенных способов отопления в немецких домохозяйствах.

Отопление электроэнергией. Отопление электроэнергией остается дорогостоящим вариантом. Стоимость киловатт-часа электроэнергии варьируется от 0,30 до 0,35 евро.

Отопление мазутом. В сельских районах Германии еще используют мазут, однако из-за роста цен на нефть этот метод самый дорогой для отопления.

Дополнительные расходы (Nebenkosten) на отопление

Заключая договор аренды жилья в Германии, украинцы должны учитывать средства, которые добавляются за так называемые дополнительные расходы (Nebenkosten), включающие коммунальные услуги, такие как отопление, горячая вода, уборка дома и другие. Среди всех Nebenkosten отопление часто является одним из самых больших расходных элементов, что может составлять от 30% до 50% от общих расходов домохозяйства на коммунальные услуги в Германии.

Ежегодно арендаторы получают расчет коммунальных расходов (Nebenkostenabrechnung), подробно указывающий фактические расходы на отопление. Если расходы за год превышают авансовые платежи, арендатор должен оплатить разницу. В противном случае можно ожидать возврата средств.

Читайте также Сколько стоит недвижимость в Германии

Субсидии на отопление в Германии

Для домохозяйств, которые испытывают трудности с оплатой счетов за тепло, правительство Германии предлагает несколько видов помощи. Вот основные формы поддержки в 2024 году:

Wohngeld (жилищная помощь) — это субсидия, предназначенная для людей с низкими доходами, которая помогает покрывать расходы на аренду и отопление. В 2024 году критерии получения Wohngeld были расширены, чтобы помочь большему количеству людей. Heizkostenzuschuss (доплата за отопление) — эта субсидия предоставляется определенным группам населения, таким как пенсионеры, студенты и получатели социальной помощи для покрытия части расходов на отопление. Социальная помощь через Sozialamt — люди, которые не могут самостоятельно платить за отопление, могут обратиться в местное отделение социальной помощи (Sozialamt) для получения поддержки.

Как экономить на отоплении в Германии

Эффективное использование отопления в Германии поможет значительно снизить расходы на коммунальные услуги, особенно в условиях высоких цен на энергоносители. Ниже приведены несколько советов, позволяющих сэкономить на отоплении в Германии в 2024 году.

Регулировка температуры с помощью термостатов

Использование термостата помогает поддерживать оптимальные условия в помещениях. Рекомендуется держать температуру на уровне 20 ° C в жилых комнатах и ​​17−18 ° C в спальнях. Это позволяет снизить расходы на отопление. Кроме того, можно снижать температуру на ночь или когда вы отсутствуете дома, что также поможет сэкономить энергию.

Правильное проветривание помещений

Эффективное проветривание подразумевает открывание окон полностью на короткое время, около 5−10 минут. Так свежий воздух попадает в помещение, не охлаждая стены, что позволяет сохранять тепло и снижает нагрузку на отопительную систему.

Читайте также Кто в Германии зарабатывает более 100 тысяч евро в год

Открытые радиаторы для лучшего обогрева

Убедитесь, что радиаторы не закрыты мебелью, шторами или другими предметами. Это обеспечит равномерное распределение тепла по комнате и позволит отопительной системе работать более эффективно.

Очистка радиаторов для повышения эффективности

Регулярное очищение радиаторов от пыли способствует лучшей теплоотдаче. Загрязненные радиаторы работают менее эффективно, поэтому чистота поможет снизить затраты на отопление.

Изоляция окон и дверей

Обеспечение герметичности окон и дверей с помощью уплотнителей поможет избежать теплопотерь. Дополнительная изоляция дома снизит необходимость дополнительного обогрева и позволит сэкономить значительное количество энергии.

Изоляция труб во избежание теплопотерь

Если трубы отопления проходят через холодные помещения, следует их изолировать во избежание потерь тепла. Это повысит эффективность системы и снизит затраты на отопление.

Утепление и энергоэффективные окна

Инвестиции в энергоэффективные окна с двойным или тройным остеклением, а также в утепление стен и крыши помогут значительно сократить расходы на отопление, удерживая тепло внутри дома.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.