Сколько стоит недвижимость в Германии — Finance.ua

Сколько стоит недвижимость в Германии Сегодня 12:02 — Недвижимость

Сколько стоит недвижимость в Германии

В семи крупнейших городах Германии — Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте и Дюссельдорфе — квартиры подорожали по сравнению с первыми тремя месяцами года на 1,6%, а дома на одну или две семьи — на 2,3%, отмечает Destatis.

Как отмечает издание, цены были все еще ниже, чем во 2-м квартале прошлого года, и уж тем более по сравнению с пиковыми показателями конца 2021 — начала 2022 годов.

Сколько сейчас стоят квадратные метры в ФРГ?

На сайте компании Schwäbisch Hall, предоставляющей услуги по финансированию покупки жилья, размещен график, наглядно иллюстрирующий динамику развития рынка за последние полтора десятилетия.

«Для примера взята квартира в многоквартирном доме 1985 года постройки с 83 квадратными метрами жилой площади. В январе 2010 года такой объект стоил в среднем по Германии 132 тысячи евро, к марту 2022 года его цена выросла примерно в два с половиной раза и достигла 320 599 евро, к августу 2024 года она снизилась до 275 729 евро.

Рядом — другой пример со вторичного рынка: индивидуальный дом 1983 года постройки площадью 120 квадратных метров с участком 425 квадратных метров. В начале 2010 года его можно было купить за 164 500 евро, десятилетие спустя цена взлетела в среднем до 418 487 евро, теперь она упала до 357 093 евро. Это опять-таки понижение в пределах 15 процентов", — пишет DW.

В опубликованном 1 октября сообщении для прессы ImmoScout24 привел такие примеры средних цен предложения в 3 квартале 2024 года, который закончился:

В целом по Германии за квартиры (3 комнаты, 80 квадратных метров) на вторичном рынке просили в среднем 2500 евро за квадратный метр, в новостройках — 4016 евро.

В Берлине — соответственно, 4634 евро и 6487 евро,

в Мюнхене — 8498 евро и 11 169 евро,

а в Лейпциге — 2825 евро и 4981 евро.

За индивидуальные дома (140 квадратных метров и 600 квадратных метров участок) в целом по Германии просили 2740 евро на вторичном и 3780 евро на первичном рынке.

В Берлине, соответственно, 4822 евро и 6042 евро,

в Мюнхене — 8406 евро и 10 382 евро,

в Лейпциге — 3696 евро и 4486 евро.

Как видим, в этих трех городах квадратный метр в новых домах стоил меньше, чем в новых квартирах, но для всей страны это, скорее, нетипичная ситуация.

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