Каждый второй украинец идентифицирует себя как европейца, — опрос
Европейский Союз для большинства украинцев ассоциируется с теми позитивными аспектами, которые из-за войны менее достижимы на территории Украины: свобода путешествий, обучение и работа в любом месте в пределах ЕС (49%), качество жизни для будущих поколений (44%), экономическое процветание (39%), социальная защищенность (35%), демократия (34%), мир (33%).
Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Самая высокая европейская самоидентификация присуща жителям Западного региона, а также тем, кто общается в семье на украинском языке.
Однако некоторые респонденты ассоциируют ЕС и с негативными явлениями, такими как утрата культурной идентичности (9%), бюрократия (7%), безработица (6%).
Вместе с тем украинцы менее склонны делиться суверенитетом с органами власти Европейского Союза.
В частности, если бы Украина стала членом ЕС, с идеей, чтобы национальная внешняя политика определялась органами ЕС, согласились бы 37% опрошенных граждан Украины, не согласились бы — 48%. Так же, с идеей, чтобы оборонная политика Украины определялась органами ЕС, согласились бы 38% опрошенных, не согласилось бы — 45,6%.
В то же время у Европейского Союза самый высокий уровень доверия среди украинцев (скорее доверяют ему 60% респондентов, скорее не доверяют — 20%).
Такие европейские институты, как Европейский парламент (47%), Европейская комиссия (42%) и Европейский совет (40%), также имеют высокий уровень доверия. Об этих институтах слышали абсолютное большинство украинцев. Власти США имеют меньший баланс доверия (скорее доверяют им 37%, скорее не доверяют — 32,4%).
В то же время украинские власти по сравнению с иностранными институтами вызывают меньше доверия (скорее доверяют ей 31%, скорее не доверяют — 49%). Это может отражать высокий уровень ожиданий от ЕС и разочарование в собственных национальных учреждениях.
Справка Finance.ua:
- Уровень мирового богатства вырос на 4,2% в долларах США в 2023 году после падения на 3% в 2022-м. Главным двигателем экономического восстановления стала Европа, Средний Восток и Африка. Об этом говорится в ежегодном исследовании Global Wealth Report от банка UBS.
В 2023-м мировое благосостояние домохозяйств выросло на:
- 4,8% - в Европе, на Среднем Востоке и в Африке;
- 4,4% - в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
- 3,5% - в Соединенных Штатах Америки.
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