Каждый второй украинец идентифицирует себя как европейца, — опрос Сегодня 20:36 — Личные финансы

Каждый второй украинец идентифицирует себя как европейца, — опрос

Европейский Союз для большинства украинцев ассоциируется с теми позитивными аспектами, которые из-за войны менее достижимы на территории Украины: свобода путешествий, обучение и работа в любом месте в пределах ЕС (49%), качество жизни для будущих поколений (44%), экономическое процветание (39%), социальная защищенность (35%), демократия (34%), мир (33%).

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Самая высокая европейская самоидентификация присуща жителям Западного региона, а также тем, кто общается в семье на украинском языке.

Однако некоторые респонденты ассоциируют ЕС и с негативными явлениями, такими как утрата культурной идентичности (9%), бюрократия (7%), безработица (6%).

Вместе с тем украинцы менее склонны делиться суверенитетом с органами власти Европейского Союза.

В частности, если бы Украина стала членом ЕС, с идеей, чтобы национальная внешняя политика определялась органами ЕС, согласились бы 37% опрошенных граждан Украины, не согласились бы — 48%. Так же, с идеей, чтобы оборонная политика Украины определялась органами ЕС, согласились бы 38% опрошенных, не согласилось бы — 45,6%.

В то же время у Европейского Союза самый высокий уровень доверия среди украинцев (скорее доверяют ему 60% респондентов, скорее не доверяют — 20%).

Такие европейские институты, как Европейский парламент (47%), Европейская комиссия (42%) и Европейский совет (40%), также имеют высокий уровень доверия. Об этих институтах слышали абсолютное большинство украинцев. Власти США имеют меньший баланс доверия (скорее доверяют им 37%, скорее не доверяют — 32,4%).

В то же время украинские власти по сравнению с иностранными институтами вызывают меньше доверия (скорее доверяют ей 31%, скорее не доверяют — 49%). Это может отражать высокий уровень ожиданий от ЕС и разочарование в собственных национальных учреждениях.

Справка Finance.ua:

Уровень мирового богатства вырос на 4,2% в долларах США в 2023 году после падения на 3% в 2022-м. Главным двигателем экономического восстановления стала Европа, Средний Восток и Африка. Об этом говорится в ежегодном исследовании Global Wealth Report от банка UBS.

В 2023-м мировое благосостояние домохозяйств выросло на:

4,8% - в Европе, на Среднем Востоке и в Африке;

4,4% - в Азиатско-Тихоокеанском регионе;

3,5% - в Соединенных Штатах Америки.

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