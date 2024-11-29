Какую среднюю зарплату сейчас предлагают: наиболее востребованные должности (инфографика) — Finance.ua
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Какую среднюю зарплату сейчас предлагают: наиболее востребованные должности (инфографика)

Личные финансы
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Какую среднюю зарплату сейчас предлагают: наиболее востребованные должности (инфографика)
Какую среднюю зарплату сейчас предлагают: наиболее востребованные должности (инфографика)
На рынке труда в ноябре 2024 года наблюдается большой спрос на таких специалистов, как менеджеры по продажам (зарплата выросла на 20%) и продавцы-консультанты (рост зп. — 23%). Также большой спрос на водителей и поваров.
Об этом говорится на сайте кадрового портала work.ua.
Бухгалтерам и поварам предлагают в среднем от 22 500 грн, а вот администраторам — 20 тыс. грн. грн.
Средняя зарплата по наиболее востребованным должностям
<i>инфографика work.ua</i>
инфографика work.ua
Выросла также зарплата (+25%) у разнорабочих, которых не хватает, здесь средний показатель — 20 тыс. грн. Торговым представителям предлагают в среднем от 30 тыс. грн, здесь рост около 15%.
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Ранее Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней заработной плате за сентябрь, которая учитывается при расчете пенсий.
В январе 2024 года средняя зарплата, с которой уплачены страховые взносы, составляла 14 974,56 гривны. В феврале этот показатель составлял 15 267,60 гривен. В марте он вырос до 15 433,98 гривны. В апреле — 16 847,98 гривны, в мае — 17 178,87 гривны. Самый высокий уровень средней заработной платы во II квартале зафиксирован в июне — 18 806,63 грн.
Напомним, по данным work.ua, средняя зарплата в Украине — 22 500 грн. Это на 25% больше, если сравнивать с ноябрем прошлого года.

Справка Finance.ua:

  • По данным Work.ua Finance.ua подготовил актуальную подборку вакансий для соискателей в финансовом секторе (МФО) в ноябре 2024 года.
  • В столице зарплатная динамика демонстрирует стабильный рост, особенно в сегментах, где востребованы высококвалифицированные специалисты. Киевский городской центр занятости опубликовал свежие данные о топ-10 профессиях, гарантирующих высокие доходы.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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