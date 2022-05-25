Какой процент новостроек Украины возобновили строительство — статистика ЛУН

Сегодня 20:07 — Недвижимость

Какой процент новостроек Украины возобновили строительство — статистика ЛУН, freepik.com

Наиболее активно работают застройщики Черкасской области — 92% ЖК.

Об этом свидетельствует статистика ЛУН

В Сумской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях строительство пока полностью заморожено.

Первые восстановления зданий замечены в Харькове, Чернигове, Буче, Ирпене. Среди западных регионов наименьшая доля восстановления в Черновицкой области, там строительство возобновили 62% ЖК.

Наибольшая доля восстановления в Закарпатской и Волынской областях, там она составляет 88%.

Уже 17% жилых комплексов в Киеве возобновили работы и еще 20% — в Киевской области. В частности — в Буче и Ирпене.

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В Днепропетровской области есть небольшое оживление в 31%, в соседней Полтавской — 72%. В Запорожской и Черниговской областях строительство возобновилось на 11%.

В среднем работу на стройплощадках возобновили около 50% ЖК страны.

В расчете доли восстановления строек учитывались только жилые комплексы, которые вели строительство в феврале. Поэтому не учитывались новостройки, которые:

уже построены, но продажи по ним еще не завершены;

в проекте, то есть не приступили к строительству до 24.02;

которые были заморожены или приостановили строительство еще до 24.02.

Инфографика: ЛУН

Справка Finance.ua:

маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковский в интервью dev.ua ранее заявлял, что никакого чуда относительно цен на квартиры в Киеве не будет, и ждать предложения жилья за 20-30 тысяч долларов не стоит;

холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла решение возобновить работы отдельных департаментов «Киевгорстроя» с 1 июня;

спрос на покупку квартир упал по всей территории Украины, в Киеве — на 52% по сравнению с октябрем 2021 года, на юге и востоке — на 90-100%.

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