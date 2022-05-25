Какой процент новостроек Украины возобновили строительство — статистика ЛУН — Finance.ua
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Какой процент новостроек Украины возобновили строительство — статистика ЛУН

Сегодня 20:07Недвижимость
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Какой процент новостроек Украины возобновили строительство — статистика ЛУНКакой процент новостроек Украины возобновили строительство — статистика ЛУН, freepik.com
Наиболее активно работают застройщики Черкасской области — 92% ЖК.
Об этом свидетельствует статистика ЛУН.
В Сумской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях строительство пока полностью заморожено.
Первые восстановления зданий замечены в Харькове, Чернигове, Буче, Ирпене. Среди западных регионов наименьшая доля восстановления в Черновицкой области, там строительство возобновили 62% ЖК.
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Наибольшая доля восстановления в Закарпатской и Волынской областях, там она составляет 88%.
Уже 17% жилых комплексов в Киеве возобновили работы и еще 20% — в Киевской области. В частности — в Буче и Ирпене.
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В Днепропетровской области есть небольшое оживление в 31%, в соседней Полтавской — 72%. В Запорожской и Черниговской областях строительство возобновилось на 11%.
В среднем работу на стройплощадках возобновили около 50% ЖК страны.
В расчете доли восстановления строек учитывались только жилые комплексы, которые вели строительство в феврале. Поэтому не учитывались новостройки, которые:
  • уже построены, но продажи по ним еще не завершены;
  • в проекте, то есть не приступили к строительству до 24.02;
  • которые были заморожены или приостановили строительство еще до 24.02.
Инфографика: ЛУН Инфографика: ЛУН

Справка Finance.ua:

  • маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковский в интервью dev.ua ранее заявлял, что никакого чуда относительно цен на квартиры в Киеве не будет, и ждать предложения жилья за 20-30 тысяч долларов не стоит;
  • холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла решение возобновить работы отдельных департаментов «Киевгорстроя» с 1 июня;
  • спрос на покупку квартир упал по всей территории Украины, в Киеве — на 52% по сравнению с октябрем 2021 года, на юге и востоке — на 90-100%.
По материалам: Finance.ua
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