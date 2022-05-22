Изменение цен на жилье в Украине будет ошеломляющим: так продлится несколько лет — Finance.ua

Отмечается: несмотря на то, что застройщики и продавцы готового жилья «все еще не намерены снижать цены в Киеве, Харькове и даже во Львове», в ближайшей перспективе сделать это они будут вынуждены — «если, конечно, реально захотят продать жилье или сдать его в аренду».
«Падение цен на жилье будет ошеломляющим в ближайшие послевоенные времена и продержится несколько лет. Потому что произойдет общее падение ВВП — его не будут создавать исчезнувшие или остановившиеся бизнесы. То есть общая сумма денег, которая будет обращаться на рынке недвижимости, станет значительно меньше», — отмечают аналитики.
Другой же причиной, отмечают они, станет снижение спроса на жилье. Ведь несмотря на то, что многие беженцы уже вернулись домой, часть выехавших из Украины мы навсегда потеряем.
«Эти люди не будут участвовать в создании ВВП, не будут создавать и спроса на квартиры. Поэтому давление денег на рынок недвижимости будет меньше», — объясняют авторы материала.
Впрочем, они обращают внимание на то, что, даже несмотря на это обстоятельство, спрос может «восстановиться очень быстро». Содействовать этому может получение Украиной от россии компенсации за уничтоженное имущество.
«Как только эта денежная масса появится в объемах, которые будут давить на рынок недвижимости, спрос восстановится очень быстро. Однако удастся ли застройщикам на период между окончанием войны и появлением денег за компенсацию удержать цены и получить средства на достройку — вопрос открытый», — резюмируют аналитики.