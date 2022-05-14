Инвестиции в недвижимость: что сейчас стоит учитывать — Finance.ua

«Война показала, что если у вас есть недвижимость, то вы не можете ее упаковать в чемодан и забрать с собой. Ведь такие инструменты как облигации или криптовалюты — вы можете сохранить на флешку или телефон, бросить в карман и уйти. Поэтому сейчас в Украине многие инвесторы будут обращать внимание именно на такие активы, которые являются „легкоподъемными“», — отметил эксперт.
С недвижимостью ситуация гораздо хуже. В частности, значительно пострадали инвесторы в новостройки, которые были повреждены или даже разрушены.
Как выбирать недвижимость для вкладов
Если же вам все же хочется вложить средства в недвижимость, эксперт поделился определенными принципами выбора объекта после войны:
во-первых, всегда проверяйте физическое состояние объекта;
проверяйте документы;
проверяйте продавца;
проверяйте цену за квадратный метр.
«Если три последних принципа существовали и до войны, то первый новый, но не менее важный. Под проверкой физического состояния объекта подразумевается не столько проверка, является ли он жилым и уцелевшим, сколько не повреждены ли коммуникации вокруг дома и опорные стены здания, а также — находящиеся вокруг дома. Потому что может оказаться, что квартира, которую вы купили, находится возле разрушенного дома. Теоретически его должны восстановить и у него инвестиционный потенциал, но вокруг инфраструктуры нет — она уничтожена. Потому такие инвестиции придется возвращать дольше, чем вы себе представляли и планировали», — подчеркнул Копоть.
Аспект проверки документов застройки также выходит на новый уровень, потому что многие украинцы, убегая из Украины в результате войны, могли не взять с собой оригиналы документов.
«Соответственно, вам будут предлагать продать недвижимость по копиям, доверенностям и т.д. Эти моменты нужно хорошо отслеживать, чтобы не попасть на „посредников“», — рассказывает эксперт.
Эти посредники могут заявить, что знают владельца, и уговаривать вас оформить предварительный договор сейчас, внеся залог. Мол, официально все решится через 2-3 месяца, когда вернется владелец.
На такие аферы лучше не вестись, ведь нет никаких гарантий, что посредник в один момент просто не исчезнет с вашими деньгами.
Ограничения при покупке недвижимости
Сейчас реестр прав работает, однако со значительными ограничениями. Например, он работает только в регионах, где не ведутся активные боевые действия, и доступен только для отдельных нотариусов из списка Министерства юстиции.
«Важным ограничением является то, что вы можете заверить соглашение о покупке недвижимости только у нотариуса той области, где расположена ваша недвижимость. Продавец также должен физически присутствовать при подписании соглашения. Это несколько обезопасит ваш договор», — отмечает эксперт.
Мошенничества с ценой квартир
По словам юриста, сейчас много мошеннических объявлений по продаже квартир. Например, двушку предлагают купить за 20 тысяч долларов, а трешку — за 40 тысяч. Эти объявления направлены на то, чтобы привлечь вас как клиента, зацепить на крючок, взять предоплату и... исчезнуть.
«Поскольку сейчас как такового рынка недвижимости нет, нужно всегда проверять, что происходит с ценой недвижимости того района, где вы заинтересованы ее купить. Колебания до 5 тысяч долларов — не существенны. Но если квартира до войны стоила 70 тыс., а сейчас — 50 тыс., это вопрос — почему так?» — рассказывает Копоть.
А что с арендой? Юрист отмечает, что стоимость аренды квартир в Киеве просела на 40%, а на западе страны, напротив, только выросла. Однако это временный и спекулятивный момент, поэтому инвесторам во Львовской или Хмельницкой области вряд ли удастся заработать много денег на сдаче жилья в аренду по безумным ценам.
Копоть рассказал, что, по его мнению, лучше сейчас вкладывать средства в недвижимость Киева. Потому что сейчас много валютных поступлений идет в страну, чтобы компенсировать разрушенное имущество и инфраструктуру в целом. И хотя средства децентрализуются, основной их поток все же будет направлен в Киев.
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