Инвестиции в недвижимость: что сейчас стоит учитывать — Finance.ua

Инвестиции в недвижимость: что сейчас стоит учитывать

Сегодня 15:31 — Личные финансы

Во время войны недвижимость может обременять. Не только в законодательном и правовом поле (налоги, обеспечение жилья, ответственность).

«Война показала, что если у вас есть недвижимость, то вы не можете ее упаковать в чемодан и забрать с собой. Ведь такие инструменты как облигации или криптовалюты — вы можете сохранить на флешку или телефон, бросить в карман и уйти. Поэтому сейчас в Украине многие инвесторы будут обращать внимание именно на такие активы, которые являются „легкоподъемными“», — отметил эксперт.

С недвижимостью ситуация гораздо хуже. В частности, значительно пострадали инвесторы в новостройки, которые были повреждены или даже разрушены.

Как выбирать недвижимость для вкладов

Если же вам все же хочется вложить средства в недвижимость, эксперт поделился определенными принципами выбора объекта после войны:

во-первых, всегда проверяйте физическое состояние объекта;

проверяйте документы;



проверяйте продавца;



проверяйте цену за квадратный метр.



«Если три последних принципа существовали и до войны, то первый новый, но не менее важный. Под проверкой физического состояния объекта подразумевается не столько проверка, является ли он жилым и уцелевшим, сколько не повреждены ли коммуникации вокруг дома и опорные стены здания, а также — находящиеся вокруг дома. Потому что может оказаться, что квартира, которую вы купили, находится возле разрушенного дома. Теоретически его должны восстановить и у него инвестиционный потенциал, но вокруг инфраструктуры нет — она уничтожена. Потому такие инвестиции придется возвращать дольше, чем вы себе представляли и планировали», — подчеркнул Копоть.

Аспект проверки документов застройки также выходит на новый уровень, потому что многие украинцы, убегая из Украины в результате войны, могли не взять с собой оригиналы документов.

«Соответственно, вам будут предлагать продать недвижимость по копиям, доверенностям и т.д. Эти моменты нужно хорошо отслеживать, чтобы не попасть на „посредников“», — рассказывает эксперт.

Эти посредники могут заявить, что знают владельца, и уговаривать вас оформить предварительный договор сейчас, внеся залог. Мол, официально все решится через 2-3 месяца, когда вернется владелец.

На такие аферы лучше не вестись, ведь нет никаких гарантий, что посредник в один момент просто не исчезнет с вашими деньгами.

Ограничения при покупке недвижимости

Сейчас реестр прав работает, однако со значительными ограничениями. Например, он работает только в регионах, где не ведутся активные боевые действия, и доступен только для отдельных нотариусов из списка Министерства юстиции.

«Важным ограничением является то, что вы можете заверить соглашение о покупке недвижимости только у нотариуса той области, где расположена ваша недвижимость. Продавец также должен физически присутствовать при подписании соглашения. Это несколько обезопасит ваш договор», — отмечает эксперт.

Мошенничества с ценой квартир

По словам юриста, сейчас много мошеннических объявлений по продаже квартир. Например, двушку предлагают купить за 20 тысяч долларов, а трешку — за 40 тысяч. Эти объявления направлены на то, чтобы привлечь вас как клиента, зацепить на крючок, взять предоплату и... исчезнуть.

«Поскольку сейчас как такового рынка недвижимости нет, нужно всегда проверять, что происходит с ценой недвижимости того района, где вы заинтересованы ее купить. Колебания до 5 тысяч долларов — не существенны. Но если квартира до войны стоила 70 тыс., а сейчас — 50 тыс., это вопрос — почему так?» — рассказывает Копоть.

А что с арендой? Юрист отмечает, что стоимость аренды квартир в Киеве просела на 40%, а на западе страны, напротив, только выросла. Однако это временный и спекулятивный момент, поэтому инвесторам во Львовской или Хмельницкой области вряд ли удастся заработать много денег на сдаче жилья в аренду по безумным ценам.

Копоть рассказал, что, по его мнению, лучше сейчас вкладывать средства в недвижимость Киева. Потому что сейчас много валютных поступлений идет в страну, чтобы компенсировать разрушенное имущество и инфраструктуру в целом. И хотя средства децентрализуются, основной их поток все же будет направлен в Киев.

Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать так долго нужную сумму на свой дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустили бесплатный каталог ипотечных кредитов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.