Какой налог на доход с аренды жилья действует в Германии — Finance.ua

Какой налог на доход с аренды жилья действует в Германии Сегодня 19:30 — Личные финансы

Какой налог на доход с аренды жилья действует в Германии

В Германии арендодатели платят налог на доход согласно установленной прогрессивной шкале.

Так, чем больше собственник недвижимости получит прибыли со сдачи своего жилья в аренду, тем больше налогов уплатит. Ставка стартует от 14,7% и доходит до 47,4%. Размер налога рассчитывается в зависимости от общих доходов собственника недвижимости, а также от того, сдает ли он жилье в аренду как физическое или как юридическое лицо.

Кроме того, в этой стране есть дополнительные обязательства для владельцев платить ежегодный налог на недвижимость. Его размер зависит от месторасположения, размеров и типа жилья. Для квартир это в среднем не такая крупная сумма — от 100 до 400 евро в год.

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Инвестировать в недвижимость в Германии выгодно не только ее гражданам, но и иностранцам. В частности, украинцы могут приобрести здесь жилье не только без дополнительных условий, но и в ипотеку. Однако процент может быть выше, чем для представителей стран-членов ЕС, а для согласования кредита украинец должен получать ежемесячный официальный доход в размере не менее 3 тыс. евро.

В то же время инвестиции в недвижимость Германии считаются одними из самых безопасных в Европе. Стоимость недвижимости постоянно растет, рынок аренды стабилен, а спрос превышает предложение. К тому же по сравнению с другими европейскими странами цены на недвижимость в Германии более конкурентны, чем, скажем, в Великобритании или Австрии.

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Сопутствующие платежи при покупке недвижимости в Германии могут достигать более 15%. В частности, это налог на передачу недвижимости (3−6% стоимости объекта), нотариальный сбор (2%), регистрационный взнос (1%), оплата услуг агента по недвижимости (5−7%), консультация юриста (500 евро) и прочее. В то же время процедура купли-продажи жилья в Германии стандартная и понятная.

Детальнее о том, сколько должны платить собственники недвижимости, читайте в статье Finance.ua:

Напомним, Германия — одна из самых привлекательных стран для получения ипотеки . Низкие процентные ставки, длительный срок кредитования (до 30 лет) и стабильность банковской системы делают ее лидером по этому вопросу. Однако требования к заемщикам достаточно высокие: необходимо иметь вид на жительство, стабильный доход и безупречную кредитную историю.

В 2025 году средняя стоимость квадратного метра квартиры в Германии составляет 4161 евро, что на 0,9% больше, чем годом ранее. В то же время стоимость аренды также выросла на 6,38%, достигнув в среднем 13,55 евро/кв. м.

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