0 800 307 555
ру
Какой двигатель авто лучше: рядный или оппозитный

Технологии&Авто
19
Выбор между рядным и оппозитным двигателем существенно влияет на характер автомобиля, его управляемость и стоимость обслуживания. Большинство современных автомобилей оснащаются рядными моторами из-за их простоты и доступности в производстве.
В то же время поклонники брендов Subaru и Porsche остаются поклонниками оппозитных двигателей благодаря их уникальной конструкции и характеристикам.
Рядный двигатель подразумевает расположение цилиндров в одну линию, что делает его компактным и технологически простым. Такая схема не требует дублирования многих компонентов, в частности, головок блока цилиндров, что снижает себестоимость и облегчает обслуживание.
Вместо этого оппозитные двигатели имеют горизонтальное расположение цилиндров под углом 180 градусов. Поршни двигаются навстречу друг другу, благодаря чему уменьшаются вибрации и обеспечивается плавная работа без дополнительных балансировочных механизмов.
Ключевым преимуществом оппозитных двигателей является низкий центр тяжести. Это улучшает устойчивость автомобиля при движении и маневрировании, что особенно важно для спортивных моделей. Кроме того, такая конструкция может повышать безопасность: во время переднего столкновения двигатель имеет тенденцию смещаться под салон, уменьшая риск травмирования пассажиров.
В то же время рядные моторы выигрывают в практичности. Они более просты в обслуживании, у них лучше доступ к узлам и обычно дешевле в ремонте. Оппозитные двигатели из-за своей конструкции требуют больше времени и ресурсов для сервиса.
Эксперты отмечают, что окончательный выбор зависит от приоритетов водителя: оппозитные двигатели обеспечивают лучшую управляемость и баланс, тогда как рядные — более экономичны в эксплуатации и обслуживании в течение длительного времени.
По материалам:
mmr.ua
Авто
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems