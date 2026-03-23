Какие мотоциклы покупали украинцы в феврале
Февраль для украинского рынка мотоциклов традиционно стал месяцем подготовки к активному сезону. Пока в других сегментах авторынка наблюдается определенное охлаждение, двухколесная техника демонстрирует первые признаки весеннего оживления.
Наибольшая активность зафиксирована в сегменте внутренних перепродаж — 1419 сделок. Несмотря на значительное падение по сравнению с январем (-25,8%) и прошлым февралем (-33,9%), этот сектор остается фундаментом рынка.
В то же время настоящей неожиданностью стал импорт подержанной техники: здесь зафиксирован стремительный рост на 62,6% по отношению к январю. Такой всплеск свидетельствует о том, что опытные покупатели стремятся ввезти качественную технику из-за границы заранее, не дожидаясь пиковых цен в разгар сезона. Сегмент новых импортируемых мотоциклов показал относительную стабильность с результатом в 1224 единицы, зафиксировав лишь минимальное колебание в пределах -2,5% к предыдущему месяцу.
На вторичном рынке внутри страны сохраняется интересный баланс между репутационными брендами и бюджетными решениями. Японские производители продолжают удерживать статус «твердой валюты». Покупатели активно выбирают технику, которая годами доказывает свою выносливость, что делает лидеров сегмента не просто средствами передвижения, но и надежным инструментом сбережения денег.
Volvo сворачивает продажу самого дешевого электромобиля
Самый популярный электромобиль BMW снимут с производства
Представлен новый семейный кроссовер Zeekr 8X (фото)
Сотрудники Amazon говорят, что ИИ только увеличивает нагрузку
Рейтинг регионов Украины по продаже новых легковушек