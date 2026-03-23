Какие мотоциклы покупали украинцы в феврале Сегодня 02:17 — Технологии&Авто

bbb

Февраль для украинского рынка мотоциклов традиционно стал месяцем подготовки к активному сезону. Пока в других сегментах авторынка наблюдается определенное охлаждение, двухколесная техника демонстрирует первые признаки весеннего оживления.

Наибольшая активность зафиксирована в сегменте внутренних перепродаж — 1419 сделок. Несмотря на значительное падение по сравнению с январем (-25,8%) и прошлым февралем (-33,9%), этот сектор остается фундаментом рынка.

В то же время настоящей неожиданностью стал импорт подержанной техники: здесь зафиксирован стремительный рост на 62,6% по отношению к январю. Такой всплеск свидетельствует о том, что опытные покупатели стремятся ввезти качественную технику из-за границы заранее, не дожидаясь пиковых цен в разгар сезона. Сегмент новых импортируемых мотоциклов показал относительную стабильность с результатом в 1224 единицы, зафиксировав лишь минимальное колебание в пределах -2,5% к предыдущему месяцу.

На вторичном рынке внутри страны сохраняется интересный баланс между репутационными брендами и бюджетными решениями. Японские производители продолжают удерживать статус «твердой валюты». Покупатели активно выбирают технику, которая годами доказывает свою выносливость, что делает лидеров сегмента не просто средствами передвижения, но и надежным инструментом сбережения денег.

Інститут досліджень авторинку

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.