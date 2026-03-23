Самый популярный электромобиль BMW снимут с производства

BMW i4
BMW отказывается от электромобиля i4. Лифтбэк планируют прекратить производить уже в 2027 году.
Информацию о прекращении выпуска BMW i4 в следующем году подтвердил член совета директоров компании Йохен Голлер в комментарии британскому изданию Autocar.
Причина отказа от модели — новый BMW i3. Это модель такого же класса, однако более современная и совершенная. Ее запас хода в полтора раза больше и достигает 900 км.
BMW i3 придет на смену i4
«Если оглянуться на последние 20 лет, то всегда появлялись новые модели, а старые постепенно снимались с производства. Так что я думаю, что это часть истории нашей отрасли», — отметил Йохен Голлер.
Читайте также
Впрочем, не исключено, что новый BMW i4 все же появится несколько позже и станет более спортивной альтернативой седану i3. По крайней мере, его бензиновый аналог BMW 4 Series нового поколения в настоящее время в разработке.
BMW i4 является самым популярным электрокаром немецкой марки. Лифтбэк выпускают с 2021 года, а в прошлом году модель обновили. Электромобиль предлагается в версиях с задним и полным приводом мощностью от 286 до 600 сил, а его запас хода составляет от 416 до 590 км.
По материалам:
Фокус
Также по теме
Также по теме
