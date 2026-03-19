Новая BMW i3: электрическая «тройка» с запасом хода до 900 км
BMW официально представила i3 2027 модельного года — новый электрический седан, который станет самым доступным четырехдверным электрокаром бренда. Модель получила современный дизайн и впечатляющие технические характеристики, в том числе большой запас хода.
Новый дизайн и платформа
Электромобиль выполнен в стиле Neue Klasse — это новое дизайнерское направление BMW с отсылками к классическим моделям. В будущем этот стиль будут использовать и для других автомобильных брендов.
Название i3 уже использовалось ранее для компактного электрического хэтчбека, но теперь его получила совсем другая модель. В то же время, новая бензиновая BMW 3-Series должна появиться до конца 2026 года.
Несмотря на похожий внешний вид и интерьер, электрическая и бензиновая версии построены на разных платформах.
Характеристики и запас хода
Для BMW i3 подготовили несколько модификаций с разной мощностью. Топовая версия получит двигатель на 469 л.с.
Самая емкая батарея на 108 кВт·ч обеспечивает запас хода до 900 км, что является одним из самых высоких показателей в классе.
Линейка 3-Series будет включать как бензиновые, так и электрические версии — в кузовах седан и универсал. Также ожидаются спортивные модификации: классическая BMW M3 с ДВС и электрическая версия, которая может получить название iM3.
Продажи новой BMW i3 должны стартовать уже в 2026 году.
Ранее мы сообщали, что магазин BMW слив новую линейку на 2027 год.
