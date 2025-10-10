0 800 307 555
Каких курсовых колебаний следует ждать на протяжении 13−19 октября

Валюта
52
В течение 13−19 октября основные колебания доллара будут пребывать в диапазоне 41,2−41,6 гривны, что по-прежнему в среднем на 1−1,5% ниже «стартового» курса 2025 года.
Об этом рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.
По его словам, следует ожидать, что курс евро не выйдет за границу в 49 гривен, а основные изменения будут происходить в промежутке 48−49 гривен.
Что касается доллара, то его курс будет зависеть от нескольких факторов:
  • стратегия Нацбанка на предотвращение стремительных и непредвиденных изменений (действие режима «управляемой гибкости);
  • монетарная политика НБУ, а именно «консервативная» учетная ставка, которая долгое время остается на уровне 15,5%, что в меру усиливает гривну;
  • общие экономические показатели: развитие основных отраслей, уровень экспортной выручки, состояние международных резервов и т. д. (сейчас международные резервы на достаточно высоком уровне и составляют более 46 млрд долл.);
  • уровень потребительских цен остается приемлемым: отсутствуют причины для стремительного подорожания в первую очередь продуктов.
«Курс евро, как и в предыдущие месяцы, главным образом будет базироваться на мировых торгах пары доллар/евро и соответствующих показателях пары гривна/доллар. Несмотря на то, что в мире господствует состояние геополитической и экономической неопределенности, которое прямо влияет на курсовые показатели основных валют, все же мы склонны считать, что в середине октября соотношение доллара к евро не изменится, а это 1,15−1,18. Кончно же, курс евро может меняться более активно, чем доллара, однако в обозначенных пределах, не провоцируя граждан к скупке евровалюты», — говорит Лесовой.

Справка Finance.ua:

  • Уплата налогов в последние дни сентября помогла Национальному банку существенно сократить валютные интервенции и в то же время укрепить курс гривны. Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
  • Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман отмечает, что хранение сбережений в валюте — неплохая опция, однако на этом не удастся хорошо заработать.
  • В течение сентября официальный курс гривны к евро колебался в диапазоне 48,13−48,80 грн/евро. Начиная со второй половины месяца, показатели пошли вверх. Экономист Даниил Монин рассказал, сохранится ли восходящий тренд в октябре.
По материалам:
Finance.ua
Валюта
Payment systems