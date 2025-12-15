Какие варианты бесплатного обучения предлагает Служба занятости
Профессиональное обучение — это шанс начать новый этап карьеры. Государственная служба занятости сегодня предлагает десятки направлений подготовки — от ІТ и дронов до технических специальностей и социальной сферы.
Со ссылкой на robota.ua делимся актуальными программами Государственного центра занятости.
Учебные программы Государственной службы занятости
Здесь есть несколько вариантов:
- профессиональная подготовка или переподготовка, повышение квалификации зарегистрированных безработных в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, на предприятиях, в учреждениях, организациях;
- предоставление ваучера для поддержания конкурентоспособности некоторых категорий граждан, не зарегистрированных безработным.
Обучение в центрах профессионально-технического образования ГСЗ
Обучение осуществляется:
- по 101 лицензированной рабочей профессией;
- по 530 образовательным программам, адаптированным к потребностям рынка труда.
Самые популярные профессии среди слушателей:
- водитель автотранспортных средств;
- тракторист;
- электрик;
- экстренный медицинский техник;
- оператор котельной;
- электрогазосварщик;
- водитель погрузчика.
Особый акцент образовательных программ сделали на современных технологиях и ІТ-направление. Среди новых программ:
- «Основы разработки вебсайтов»;
- «Создание объектов трехмерной графики»;
- «Тестирование программного обеспечения».
Также стабильным спросом пользуются курсы, связанные с беспилотными технологиями:
- «Оператор беспилотного летательного средства (дрона)»;
- «Основы FPV. От начала к мастерству».
После окончания обучения слушатели получают документ государственного образца о присвоении квалификации.
Ваучер на обучение
Отдельные категории граждан имеют право на ваучер для обучения, в частности:
- люди в возрасте 45+;
- внутренне перемещенные лица;
- лица с инвалидностью;
- участники боевых действий.
Что дает ваучер
Ваучер позволяет бесплатно:
- получить новую профессию;
- повысить квалификацию;
- пройти обучение по одной из 155 профессий и специальностей, утвержденных Минэкономики.
На его основании возможны:
- переподготовка по рабочей профессии;
- получение степени магистра по другой специальности;
- обучение на следующем уровне образования (кроме третьего и научного);
- специализация или повышение квалификации.
Служба занятости предоставляет безработному сертификат на обучение стоимостью до 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — 30 280 грн.
Читайте также
Самые популярные направления обучения по ваучеру
Профессии:
- повар;
- водитель автотранспортных средств;
- тракторист;
- социальный работник.
Специальности:
- медсестринство;
- психология;
- медицина;
- образование.
Отдельная программа обучения для женщин
В ноябре 2024 года правительство запустило проект, направленный на привлечение украинок к профессиям, которые традиционно считались мужскими.
Основные условия:
- обучение проходит по заказу работодателя;
- служба занятости оплачивает обучение в пределах 30 280 грн;
- если стоимость выше — разницу может оплатить работодатель или участница программы.
Профессии, которыми чаще всего овладевают женщины:
- станочница деревообрабатывающих станков;
- трактористка;
- оператор котельной;
- водитель погрузчика;
- слесарь-ремонтник;
- электромонтер;
- станочница.
Ранее мы сообщали, что Государственная служба занятости выделила 10 самых распространенных ошибок кандидатов, которых следует остерегаться во время собеседования.
