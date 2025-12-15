Какие варианты бесплатного обучения предлагает Служба занятости Сегодня 14:05

Какие варианты бесплатного обучения предлагает Служба занятости

Профессиональное обучение — это шанс начать новый этап карьеры. Государственная служба занятости сегодня предлагает десятки направлений подготовки — от ІТ и дронов до технических специальностей и социальной сферы.

Со ссылкой на Со ссылкой на robota.ua делимся актуальными программами Государственного центра занятости.

Учебные программы Государственной службы занятости

Здесь есть несколько вариантов:

профессиональная подготовка или переподготовка, повышение квалификации зарегистрированных безработных в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, на предприятиях, в учреждениях, организациях;

предоставление ваучера для поддержания конкурентоспособности некоторых категорий граждан, не зарегистрированных безработным.

Обучение в центрах профессионально-технического образования ГСЗ

Обучение осуществляется:

по 101 лицензированной рабочей профессией;

по 530 образовательным программам, адаптированным к потребностям рынка труда.

Самые популярные профессии среди слушателей:

водитель автотранспортных средств;

тракторист;

электрик;

экстренный медицинский техник;

оператор котельной;

электрогазосварщик;

водитель погрузчика.

Особый акцент образовательных программ сделали на современных технологиях и ІТ-направление. Среди новых программ:

«Основы разработки вебсайтов»;

«Создание объектов трехмерной графики»;

«Тестирование программного обеспечения».

Также стабильным спросом пользуются курсы, связанные с беспилотными технологиями:

«Оператор беспилотного летательного средства (дрона)»;

«Основы FPV. От начала к мастерству».

После окончания обучения слушатели получают документ государственного образца о присвоении квалификации.

Ваучер на обучение

Отдельные категории граждан имеют право на ваучер для обучения, в частности:

люди в возрасте 45+;

внутренне перемещенные лица;

лица с инвалидностью;

участники боевых действий.

Что дает ваучер

Ваучер позволяет бесплатно:

получить новую профессию;

повысить квалификацию;

пройти обучение по одной из 155 профессий и специальностей, утвержденных Минэкономики.

На его основании возможны:

переподготовка по рабочей профессии;

получение степени магистра по другой специальности;

обучение на следующем уровне образования (кроме третьего и научного);

специализация или повышение квалификации.

Служба занятости предоставляет безработному сертификат на обучение стоимостью до 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — 30 280 грн.

Самые популярные направления обучения по ваучеру

Профессии:

повар;

водитель автотранспортных средств;

тракторист;

социальный работник.

Специальности:

медсестринство;

психология;

медицина;

образование.

Отдельная программа обучения для женщин

В ноябре 2024 года правительство запустило проект, направленный на привлечение украинок к профессиям, которые традиционно считались мужскими.

Основные условия:

обучение проходит по заказу работодателя;

служба занятости оплачивает обучение в пределах 30 280 грн;

если стоимость выше — разницу может оплатить работодатель или участница программы.

Профессии, которыми чаще всего овладевают женщины:

станочница деревообрабатывающих станков;

трактористка;

оператор котельной;

водитель погрузчика;

слесарь-ремонтник;

электромонтер;

станочница.

