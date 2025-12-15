0 800 307 555
Какие варианты бесплатного обучения предлагает Служба занятости

Профессиональное обучение — это шанс начать новый этап карьеры. Государственная служба занятости сегодня предлагает десятки направлений подготовки — от ІТ и дронов до технических специальностей и социальной сферы.
Со ссылкой на robota.ua делимся актуальными программами Государственного центра занятости.

Учебные программы Государственной службы занятости

Здесь есть несколько вариантов:

Обучение в центрах профессионально-технического образования ГСЗ

Обучение осуществляется:
  • по 101 лицензированной рабочей профессией;
  • по 530 образовательным программам, адаптированным к потребностям рынка труда.

Самые популярные профессии среди слушателей:

  • водитель автотранспортных средств;
  • тракторист;
  • электрик;
  • экстренный медицинский техник;
  • оператор котельной;
  • электрогазосварщик;
  • водитель погрузчика.
Особый акцент образовательных программ сделали на современных технологиях и ІТ-направление. Среди новых программ:
  • «Основы разработки вебсайтов»;
  • «Создание объектов трехмерной графики»;
  • «Тестирование программного обеспечения».
Также стабильным спросом пользуются курсы, связанные с беспилотными технологиями:
  • «Оператор беспилотного летательного средства (дрона)»;
  • «Основы FPV. От начала к мастерству».
После окончания обучения слушатели получают документ государственного образца о присвоении квалификации.

Ваучер на обучение

Отдельные категории граждан имеют право на ваучер для обучения, в частности:
  • люди в возрасте 45+;
  • внутренне перемещенные лица;
  • лица с инвалидностью;
  • участники боевых действий.

Что дает ваучер

Ваучер позволяет бесплатно:
  • получить новую профессию;
  • повысить квалификацию;
  • пройти обучение по одной из 155 профессий и специальностей, утвержденных Минэкономики.
На его основании возможны:
  • переподготовка по рабочей профессии;
  • получение степени магистра по другой специальности;
  • обучение на следующем уровне образования (кроме третьего и научного);
  • специализация или повышение квалификации.
Служба занятости предоставляет безработному сертификат на обучение стоимостью до 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — 30 280 грн.
Самые популярные направления обучения по ваучеру

Профессии:
  • повар;
  • водитель автотранспортных средств;
  • тракторист;
  • социальный работник.
Специальности:
  • медсестринство;
  • психология;
  • медицина;
  • образование.

Отдельная программа обучения для женщин

В ноябре 2024 года правительство запустило проект, направленный на привлечение украинок к профессиям, которые традиционно считались мужскими.
Основные условия:
  • обучение проходит по заказу работодателя;
  • служба занятости оплачивает обучение в пределах 30 280 грн;
  • если стоимость выше — разницу может оплатить работодатель или участница программы.
Профессии, которыми чаще всего овладевают женщины:

  • станочница деревообрабатывающих станков;
  • трактористка;
  • оператор котельной;
  • водитель погрузчика;
  • слесарь-ремонтник;
  • электромонтер;
  • станочница.
Ранее мы сообщали, что Государственная служба занятости выделила 10 самых распространенных ошибок кандидатов, которых следует остерегаться во время собеседования.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
