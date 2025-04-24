Какие стипендии могут получить украинские студенты в Словакии (размеры и условия) — Finance.ua

Какие стипендии могут получить украинские студенты в Словакии (размеры и условия) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Какие стипендии могут получить украинские студенты в Словакии (размеры и условия)

Правительство Словацкой Республики предлагает иностранным студентам несколько способов получения вознаграждения, которые помогут компенсировать расходы на проживание и питание во время учебы в этой стране. Об этом пишет slovakstudy

Учащиеся могут претендовать на получение пособия как из госбюджета (социальная и мотивационная), так и из собственных ресурсов того или иного вуза.

1. Социальная стипендия

Этот вид пособия назначается государством студентам вузов, которые проходят обучение на дневной форме (бакалавриат, магистратура, докторантура) и на программах непрерывного обучения.

Месячный размер социального пособия, предназначенного для облегчения жизни учащихся, колеблется от 10 до 295 евро.

Выплачивается оно ежемесячно в течение академического года. Условия получения одинаковы во всех университетах, а конкретный размер определяется в индивидуальном порядке.

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Что влияет: средний доход родителей (опекунов), а также в меньшей степени расстояние от постоянного жительства до университета. Если оно составляет более 30 км, можно рассчитывать на увеличение суммы.

Как подать заявление

Сделать это можно в любой месяц, заполнив бланк заявления. Формы заявления в разных вузах могут отличаться. Следует понимать, что при одновременном обучении в двух университетах Словакии подать заявление на получение социального пособия можно только в одном из них.

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В течение 30 дней со дня подачи заявления, дополненного официальной справкой о доходах семьи студента, университетом будет выдано решение о назначении государственного пособия. В ряде случаев этот срок может быть увеличен.

2. Мотивационная стипендия в Словакии

Для получения этой стипендии, которая также финансируется государством или университетскими фондами, необходимо основание — отличная успеваемость или выдающиеся результаты за прошлый год обучения.

Размер выплаты может быть вполне приличным — от 150 до 1500 евро (зависит от конкретного факультета).

Воспользоваться мотивационным инструментом поддержки студентов могут не только ученики, чья успеваемость заслуживает поощрения, но и молодые люди, блестяще проявившие себя в других сферах, например в спорте или искусстве, исследованиях или разработках. Приветствуются какие-либо направления, успехи в которых позволяют защищать честь университета, поддерживать его репутацию и прославлять.

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Как получают мотивационную стипендию

Право на стипендию, цель которой — поощрять отличную академическую успеваемость, учащийся получает автоматически. Получение этого вознаграждения от высшего учебного заведения не требует сбора справок и подачи заявления. Достаточно, чтобы в начале текущего учебного года на учебном отделении факультета была предоставлена ​​информация со списком стипендиатов.

Назначается мотивационное вознаграждение один раз.

3. Специальная стипендия

Она назначается не государством, а деканом того факультета, где обучается претендент.

Для получения специальной стипендии необходимо, чтобы успехи учащегося по определенному предмету, науке, сфере деятельности были отмечены университетом. Показывая свои знания и навыки на высоком уровне, учащийся может рассчитывать на поощрение высшего учебного заведения.

Справка Finance.ua:

Напомним, в 2024 году среди абитуриентов в первые дни регистрации самым популярным является Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Сикорского». Его избрали более 3,2 тысячи поступающих. Такие данные были обнародованы на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

Вторым в рейтинге стал Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Там уже зарегистрировали 2900 заявлений.

Третий в списке — Киевский Государственный торгово-экономический университет — 2896 заявлений.

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