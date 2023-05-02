Мобилизационный миф или правда: можно ли мужчинам в Украине поступать в вузы — Finance.ua
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Мобилизационный миф или правда: можно ли мужчинам в Украине поступать в вузы

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Мобилизационный миф или правда: можно ли мужчинам в Украине поступать в вузы
Мобилизационный миф или правда: можно ли мужчинам в Украине поступать в вузы
В Украине право на образование гарантировано Конституцией. Об этом рассказал адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

Можно ли мужчинам в Украине поступать в вузы

Как оказалось, закон о военном положении теоретически может ограничивать право поступления мужчин в вузы. Однако это довольно сложный и непопулярный в обществе шаг.
Если же предположить, что такой закон все же будет принят, дальше его ждет кропотливая проверка Конституционным судом на соответствие основному закону.
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«Авторитетные анонимные телеграм-каналы» врут: никто право у мужчин на образование не отменяет. Другое дело, что некоторые мужчины этим правом откровенно злоупотребляют, и здесь уже должно вмешаться государство и урегулировать все проблемы", — отметил Юрчак.

Каких изменений в мобилизации следует ожидать в мае

В мае 2023 года в ряды ВСУ могут мобилизовать следующие категории мужчин:
  • призывников, прошедших военную службу,
  • резервистов и военнообязанных, имеющих военный опыт,
  • снятых или исключенных из военного учета лиц, если они пригодны к службе по решению военно-врачебной комиссии и не имеют отсрочки,
  • мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые идут служить по контракту добровольно,
  • ограниченно пригодных в военное время и непригодных в мирное время,
  • лиц с инвалидностью, добровольно вступающих в ряды ВСУ.
К тому же в добровольном порядке могут мобилизовать лиц с инвалидностью и мужчин, имеющих отсрочку по семейному положению. Мужчины, не имеющие боевого опыта, должны пройти обучение перед отправлением на фронт, которое должно длиться не менее месяца. Это касается и офицеров запаса, прошедших военную кафедру.
По материалам:
Телеканал 24
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