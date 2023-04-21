Работодателям грозят штрафы до 8500 гривен за сотрудника без военного билета — Finance.ua
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Работодателям грозят штрафы до 8500 гривен за сотрудника без военного билета

Личные финансы
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Предприятия, нанимающие на работу работников без военно-учетного документа, или учебные заведения, которые нарушают соответствующие требования, могут быть оштрафованы.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Антон Маринич, ведущий юрисконсульт компании Nota Group.
«Размер штрафа во время действия военного положения составляет от 5100 до 8500 грн», — сказал он.
По его словам, как при принятии на работу, так и при поступлении на обучение обязательное условие — состояние кандидата или абитуриента на воинском учете. При этом обязательно должен предъявляться один из военно-учетных документов. Такими документами являются:
  • удостоверение о приписке (приписное свидетельство) — для призывников;
  • военный билет или временное удостоверение военнообязанного — для военнообязанных;
  • военный билет — для резервистов.
«В начале 2023 года добавилась возможность предъявить такой документ в электронной форме — с использованием мобильного приложения „Дія“, но эта функция еще в работе. Военно-учетные документы появятся в этом приложении в будущем», — сообщил юрист.
Ранее начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов заявил, что принимать на работу или зачислять на обучение военнообязанного можно только после подтверждения того, что он состоит на воинском учете. При этом такой нормы нет в случае вступления в драк или лечения.

Зарплаты военных в 2023: что нужно знать

По материалам:
РБК-Україна
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