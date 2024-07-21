Какие специалисты сегодня требуются государству: ответ Минобразования — Finance.ua

Какие специалисты сегодня требуются государству: ответ Минобразования Сегодня 20:26 — Личные финансы

Какие специалисты сегодня требуются государству: ответ Минобразования, Фото: freepik

В Украине продолжается вступительная кампания в высшие и профессиональные учебные заведения. В приоритете для страны сейчас профессионально-техническое образование. Также государство нуждается в специалистах, которые работают руками.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире национального телемарафона.

Какие специалисты сегодня требуются государству

В частности, речь идет о слесарах, электромонтерах, сварщиках и т. д.

Винницкий уточнил, что государству нужны специалисты, которые начнут восстанавливать его уже сейчас и делать это в течение следующих лет.

По его словам, профтехобразование — в приоритете. Абитуриенты выбирают: либо поступать в вуз, либо получать профессионально-техническое или профессиональное предвысшее образование.

«Очевидно, что большая потребность в государстве сейчас — в людях, которые работают руками. Это и слесари, и электромонтеры, и люди, работающие на транспорте, и сварщики и т. д. », — сообщил чиновник.

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И добавил: нужно обеспечить победу уже сейчас. Так что в приоритете — рабочие профессии.

Он также рассказал, что нередко те, у кого высшее образование, переквалифицируются и получают рабочую профессию. По словам заместителя Лесового, это вполне нормально, это общемировая тенденция.

Справка Finance.ua:

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Телеканал 24 По материалам:

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