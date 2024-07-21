Какие специалисты сегодня требуются государству: ответ Минобразования — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие специалисты сегодня требуются государству: ответ Минобразования

Личные финансы
40
Какие специалисты сегодня требуются государству: ответ Минобразования
Какие специалисты сегодня требуются государству: ответ Минобразования, Фото: freepik
В Украине продолжается вступительная кампания в высшие и профессиональные учебные заведения. В приоритете для страны сейчас профессионально-техническое образование. Также государство нуждается в специалистах, которые работают руками.
Об этом сообщил заместитель главы Министерства образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире национального телемарафона.

Какие специалисты сегодня требуются государству

В частности, речь идет о слесарах, электромонтерах, сварщиках и т. д.
Читайте также
Винницкий уточнил, что государству нужны специалисты, которые начнут восстанавливать его уже сейчас и делать это в течение следующих лет.
По его словам, профтехобразование — в приоритете. Абитуриенты выбирают: либо поступать в вуз, либо получать профессионально-техническое или профессиональное предвысшее образование.
«Очевидно, что большая потребность в государстве сейчас — в людях, которые работают руками. Это и слесари, и электромонтеры, и люди, работающие на транспорте, и сварщики и т. д.», — сообщил чиновник.
Читайте также
И добавил: нужно обеспечить победу уже сейчас. Так что в приоритете — рабочие профессии.
Он также рассказал, что нередко те, у кого высшее образование, переквалифицируются и получают рабочую профессию. По словам заместителя Лесового, это вполне нормально, это общемировая тенденция.

Справка Finance.ua:

  • по данным исследования DOU, восемь украинских университетов выпустили по ІТ-специальностям 3484 студента в этом году. Из них почти 2000 — выпускники КПИ им. И. Сикорского;
  • по данным Госстата, за последние несколько лет в Украине стоимость контрактного обучения выросла в среднем на 83%;
  • из-за чрезмерного ажиотажа к обучению в аспирантуре среди мужчин призывного возраста Министерство образования и науки Украины меняет правила поступления на третий уровень высшего образования.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.