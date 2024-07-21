Какие специалисты сегодня требуются государству: ответ Минобразования — Finance.ua

Какие специалисты сегодня требуются государству: ответ Минобразования
В Украине продолжается вступительная кампания в высшие и профессиональные учебные заведения. В приоритете для страны сейчас профессионально-техническое образование. Также государство нуждается в специалистах, которые работают руками.
Об этом сообщил заместитель главы Министерства образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире национального телемарафона.
Какие специалисты сегодня требуются государству
В частности, речь идет о слесарах, электромонтерах, сварщиках
и т. д.
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Винницкий уточнил, что государству нужны специалисты, которые начнут восстанавливать его уже сейчас и делать это в течение следующих лет.
По его словам, профтехобразование — в приоритете. Абитуриенты выбирают: либо поступать в вуз, либо получать профессионально-техническое или профессиональное предвысшее образование.
«Очевидно, что большая потребность в государстве сейчас — в людях, которые работают руками. Это и слесари, и электромонтеры, и люди, работающие на транспорте, и сварщики
и т. д.», — сообщил чиновник.
И добавил: нужно обеспечить победу уже сейчас. Так что в приоритете — рабочие профессии.
Он также рассказал, что нередко те, у кого высшее образование, переквалифицируются и получают рабочую профессию. По словам заместителя Лесового, это вполне нормально, это общемировая тенденция.
Справка Finance.ua:
- по данным исследования DOU, восемь украинских университетов выпустили по ІТ-специальностям 3484 студента в этом году. Из них почти 2000 — выпускники КПИ им. И. Сикорского;
- по данным Госстата, за последние несколько лет в Украине стоимость контрактного обучения выросла в среднем на 83%;
- из-за чрезмерного ажиотажа к обучению в аспирантуре среди мужчин призывного возраста Министерство образования и науки Украины меняет правила поступления на третий уровень высшего образования.
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