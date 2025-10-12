Какие профессии в Украине остаются без кандидатов Сегодня 10:18

Какие профессии в Украине остаются без кандидатов

На украинском рынке труда время от времени появляются вакансии, требующие специфического образования и квалификации. Несмотря на стабильный спрос на таких специалистов, кандидаты не спешат откликаться на предложения работодателей.

Об этом рассказали в Государственной службе занятости.

Какие вакансии на рынке труда не востребованы

Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов. В обязанности специалиста входит ремонт и обслуживание механических и электрических компонентов эскалаторов. На 40 таких вакансий не подано ни одного резюме.

Машинист автомотрисы. Речь идет о железнодорожнике, который перевозит пассажиров или грузы в специальном вагоне. С начала года Служба занятости зафиксировала 24 предложения, но ни одного желающего их занять.

Помощник мастера (обработка волокна и перемотка нити) — специалист, обслуживающий ткацкие станки и вязальные установки. Таких вакансий было 16.

Трубочист. В этом году было опубликовано 14 предложений для специалистов, обслуживающих дымоходы и системы отопления.

Монтажник сцены. Такие специалисты собирают конструкции для концертов и представлений. Хотя работодатели опубликовали 14 вакансий, ни один кандидат не указал эту профессию в резюме.

Среди других вакансии, которые остаются без кандидатов:

врач-хирург-проктолог (колопроктолог) — 13 вакансий;

правительственный уполномоченный — 12 вакансий;

оценщик профессиональной квалификации — 11 вакансий;

научный сотрудник (библиотечное дело, научно-техническая информация) — 11 вакансий;

машинист бетоносмесителя передвижного — 10 вакансий.

Напомним, с начала года для многих специальностей на украинском рынке труда сложились благоприятные условия: работодатели ищут специалистов активнее, чем они готовы предлагать свои услуги.

Как мы уже упоминали , в 2025 году меньше всего откликов со стороны соискателей работы собрали вакансии из сферы недвижимости, розничной торговли и производства. Также в 2025 году в «топ» сфер по наименьшему количеству откликов вернулись вакансии работы за границей.

