Какие профессии в Украине остаются без кандидатов

4
На украинском рынке труда время от времени появляются вакансии, требующие специфического образования и квалификации. Несмотря на стабильный спрос на таких специалистов, кандидаты не спешат откликаться на предложения работодателей.
Об этом рассказали в Государственной службе занятости.

Какие вакансии на рынке труда не востребованы

Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов. В обязанности специалиста входит ремонт и обслуживание механических и электрических компонентов эскалаторов. На 40 таких вакансий не подано ни одного резюме.
Машинист автомотрисы. Речь идет о железнодорожнике, который перевозит пассажиров или грузы в специальном вагоне. С начала года Служба занятости зафиксировала 24 предложения, но ни одного желающего их занять.
Помощник мастера (обработка волокна и перемотка нити) — специалист, обслуживающий ткацкие станки и вязальные установки. Таких вакансий было 16.
Трубочист. В этом году было опубликовано 14 предложений для специалистов, обслуживающих дымоходы и системы отопления.
Монтажник сцены. Такие специалисты собирают конструкции для концертов и представлений. Хотя работодатели опубликовали 14 вакансий, ни один кандидат не указал эту профессию в резюме.
Среди других вакансии, которые остаются без кандидатов:
  • врач-хирург-проктолог (колопроктолог) — 13 вакансий;
  • правительственный уполномоченный — 12 вакансий;
  • оценщик профессиональной квалификации — 11 вакансий;
  • научный сотрудник (библиотечное дело, научно-техническая информация) — 11 вакансий;
  • машинист бетоносмесителя передвижного — 10 вакансий.
Напомним, с начала года для многих специальностей на украинском рынке труда сложились благоприятные условия: работодатели ищут специалистов активнее, чем они готовы предлагать свои услуги.
Ранее Finance.ua писал о самых востребованных профессиях.
Как мы уже упоминали, в 2025 году меньше всего откликов со стороны соискателей работы собрали вакансии из сферы недвижимости, розничной торговли и производства. Также в 2025 году в «топ» сфер по наименьшему количеству откликов вернулись вакансии работы за границей.
По материалам:
Finance.ua
