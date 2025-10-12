Какие профессии в Украине остаются без кандидатов
На украинском рынке труда время от времени появляются вакансии, требующие специфического образования и квалификации. Несмотря на стабильный спрос на таких специалистов, кандидаты не спешат откликаться на предложения работодателей.
Об этом рассказали в Государственной службе занятости.
Какие вакансии на рынке труда не востребованы
Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов. В обязанности специалиста входит ремонт и обслуживание механических и электрических компонентов эскалаторов. На 40 таких вакансий не подано ни одного резюме.
Машинист автомотрисы. Речь идет о железнодорожнике, который перевозит пассажиров или грузы в специальном вагоне. С начала года Служба занятости зафиксировала 24 предложения, но ни одного желающего их занять.
Помощник мастера (обработка волокна и перемотка нити) — специалист, обслуживающий ткацкие станки и вязальные установки. Таких вакансий было 16.
Трубочист. В этом году было опубликовано 14 предложений для специалистов, обслуживающих дымоходы и системы отопления.
Монтажник сцены. Такие специалисты собирают конструкции для концертов и представлений. Хотя работодатели опубликовали 14 вакансий, ни один кандидат не указал эту профессию в резюме.
Среди других вакансии, которые остаются без кандидатов:
- врач-хирург-проктолог (колопроктолог) — 13 вакансий;
- правительственный уполномоченный — 12 вакансий;
- оценщик профессиональной квалификации — 11 вакансий;
- научный сотрудник (библиотечное дело, научно-техническая информация) — 11 вакансий;
- машинист бетоносмесителя передвижного — 10 вакансий.
Напомним, с начала года для многих специальностей на украинском рынке труда сложились благоприятные условия: работодатели ищут специалистов активнее, чем они готовы предлагать свои услуги.
Ранее Finance.ua писал о самых востребованных профессиях.
Как мы уже упоминали, в 2025 году меньше всего откликов со стороны соискателей работы собрали вакансии из сферы недвижимости, розничной торговли и производства. Также в 2025 году в «топ» сфер по наименьшему количеству откликов вернулись вакансии работы за границей.
Поделиться новостью
Также по теме
Какие профессии в Украине остаются без кандидатов
Как менялись доходы педагогов за последние шесть лет (инфографика)
Поступления от единого взноса выросли почти на 22%
Мировые цены на продовольствие снижаются
Honda ускоряет разработку новых авто, используя передовые симуляторы
Kia завершает производство Soul после 16 лет на рынке