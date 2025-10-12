0 800 307 555
Как менялись доходы педагогов за последние шесть лет (инфографика)

Как менялись доходы педагогов за последние шесть лет (инфографика)
Как менялись доходы педагогов за последние шесть лет (инфографика)
Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2026 год заложил средства на повышение зарплат учителям. Оплата труда вырастет на 50% в два этапа — на 30% с 1 января 2026 года и еще на 20% с 1 сентября. В текущем году учителя стали получать прибавку к зарплате — с января это была 1 тысяча гривен, а с сентября увеличилась до 2 тысяч. Тем временем средняя зарплата в Украине в первом квартале этого года выросла почти до 23,5 тысяч гривен, это на 24% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Зарплаты педагогов по сравнению с прошлым годом выросли всего на 13%.
Издание «Слово и дело» проанализировало, как за последние шесть лет менялась средняя зарплата педагогов, и сравнило ее со средней на рынке труда.
Как менялись доходы педагогов за последние шесть лет (инфографика)

2019 год

Согласно данным Госстата, в первом квартале 2019 года работники сферы образования получали в среднем 7,4 тысяч гривен, тогда как средняя зарплата по экономике составляла 9,6 тыс. грн.
Во втором квартале зарплаты украинских педагогов выросли до 8,4 тысяч гривен (средняя зарплата по стране была 10,4 тысяч), в третьем квартале снизились до 8,1 тысяч (средняя по экономике была 10,7 тысяч), в конце года выросли до 8,6 тысяч.

2020 год

В первом квартале 2020 года зарплаты работников образования составляли около 8,4 тысяч гривен, тогда как средняя зарплата по Украине была 11 тысяч.
Во втором и третьем квартале зарплата работников образования составила 9,3 тысяч и 9,2 тысяч соответственно, а средняя зарплата по стране тогда была 10,8 тысяч и 11,8 тысяч.
В четвертом квартале зарплата выросла до 10,2 тысяч гривен. В среднем по стране тогда получали 12,8 тысяч.

2021 год

В 2021 году работники образования в среднем зарабатывали 10,8 тысяч гривен в первом квартале, во втором квартале — 12,2 тысячи, в третьем — 11,6 тысячи, в четвертом — 12,7 тысячи.
В то же время средняя зарплата по экономике составила 12,8 тысяч, 13,8 тысяч, 14,2 тысяч и 15,3 тысяч соответственно.

2022 год

В 2022 году первые три квартала средняя зарплата педагогов составляла 11,4 тысяч, 11,9 тысяч и 11,3 тысяч.
В Украине средняя зарплата в первый год полномасштабного вторжения существенно не изменялась: первый квартал — 14,6 тысяч, второй — 13,7 тысяч, третий — 14,6 тысяч.
В четвертом квартале 2022-го средняя зарплата по стране составляла 16,5 тысяч, именно работников образования — 13,4 тысяч.

2023 год

В 2023 году разрыв между средней зарплатой по стране и зарплатой учителей стал еще более заметным. В частности, в первом квартале 2023 года средняя зарплата в Украине была 15,4 тысячи гривен, а педагоги получали 11,1 тысячи.
Во втором квартале в сфере образования в среднем получали 13 тысяч, в третьем — 12,2 тысяч, в четвертом — 13,5 тысяч. Средняя зарплата по экономике в этот период была 17,2 тысяч, 17,9 тысяч и 19,2 тысяч соответственно.

2024 год

В первом квартале 2024-го средняя зарплата в сфере образования составила 12,6 тысяч гривен, во втором — 15,1 тысяч. В то время как средняя по экономике — 18,9 тысяч и 21 тысяча.
В третьем квартале прошлого года педагоги получали 14,2 тысяч гривен, а средняя зарплата по экономике была 21,9 тысяч гривен.
В четвертом квартале зарплата учителей выросла до 16,5 тысяч гривен, средняя зарплата по стране составляла 24,2 тысяч гривен.

2025 год

В первом квартале 2025 года работники образования Украины в среднем получали 14,3 тысяч гривен. А средняя зарплата по экономике в этот период была на уровне 23,5 тысяч гривен.
Payment systems