Рейтинг европейских стран с наибольшим количеством миллиардеров
В 2025 году в мире насчитывается более 3 000 миллиардеров с суммарным состоянием в 13,7 трлн евро. Более пятой части из них проживает в Европе.
Об этом пишет Euronews, ссылаясь на данные Forbes.
В каких европейских странах больше всего миллиардеров
1. Германия
В стране проживает 171 миллиардер, с суммарным состоянием 676,4 млрд евро. Самым богатым человеком в Германии является Дитер Шварц с состоянием 35 млрд евро.
Читайте также
Владелец группы компаний Schwarz, управляющей сетями супермаркетов Lidl и Kaufland, занимает 37 место в рейтинге самых богатых людей в мире.
2. Италия
На втором месте — Италия. В стране проживает 74 долларовых миллиардера, а их общее состояние достигает 289 млрд евро.
Самый богатый итальянец — Джованни Ферреро, глава кондитерской компании Ferrero SpA, с состоянием 32,6 млрд евро, что делает его 41-м самым богатым человеком в мире.
3. Великобритания
В Великобритании проживает 55 миллиардеров, совокупный чистый капитал которых составляет 203 миллиарда евро.
Самым богатым человеком страны является Майкл Платт, состояние которого оценивается в 16 млрд евро. Он является соучредителем и управляющим директором BlueCrest Capital Management, третьей по величине хедж-фондовой фирмы в Европе. В мировом рейтинге Платт занимает 106 место.
4. Франция
Четвертая европейская страна в рейтинге — Франция, где насчитывается 52 миллиардера.
Самый богатый из них — Бернар Арно, глава люксового холдинга LVMH, которому принадлежат Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora и многие другие мировые бренды. Его состояние достигает 152 млрд евро, что делает его пятым самым богатым в мире.
5. Швеция
Следующая страна в рейтинге — Швеция с 45 миллиардерами. Самый богатый швед — Стефан Перссон, бывший глава модной компании H&M, с состоянием 15,9 млрд евро.
6. Швейцария
В стране проживает 42 богача. Первое место среди миллиардеров делят Джанлуиджи Апонте, основатель и глава правления MSC, и его жена Рафаэла Апонте-Диамант. Каждый из них владеет состоянием 32,2 млрд евро, что делает их 44-ми самыми богатыми людьми в мире.
Среди пяти крупнейших экономик Европы у Испании всего 34 миллиардера. Лидер — Амансио Ортега (106 млрд евро), девятый в мире.
Количество миллиардеров в других европейских странах:
- Турция — 32 миллиардера;
- Норвегия — 17;
- Греция — 16;
- Нидерланды — 13;
- Ирландия, Бельгия и Чехия — по 11;
- Польша и Кипр — по 10;
- Австрия и Дания — по 9;
- Финляндия — 7;
- Румыния — 6;
- Венгрия — 4;
- Словакия и Болгария — по 2;
- Португалия, Люксембург, Хорватия, Исландия и Албания — по 1.
Поделиться новостью
Также по теме
Рейтинг европейских стран с наибольшим количеством миллиардеров
Какие профессии в Украине остаются без кандидатов
Как менялись доходы педагогов за последние шесть лет (инфографика)
Поступления от единого взноса выросли почти на 22%
Мировые цены на продовольствие снижаются
Honda ускоряет разработку новых авто, используя передовые симуляторы