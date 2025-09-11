Маск за несколько часов вернул себе титул самого богатого человека мира
Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира после кратковременной потери этого титула.
По данным Bloomberg Billionaires Index, по состоянию на утро 11 сентября его состояние оценивается в $384 млрд.
На втором месте — соучредитель Oracle Ларри Эллисон с $383 млрд, а тройку замыкает основатель Meta Марк Цукерберг ($264 млрд).
Накануне Эллисон ненадолго опередил Маска благодаря резкому скачку капитала: после публикации квартальных результатов Oracle его состояние увеличилось на $89 млрд. Это стало самым большим однодневным ростом в рейтинге Bloomberg.
54-летний Маск впервые возглавил список миллиардеров в 2021 году. С тех пор он несколько раз уступал позиции Джеффу Безосу (Amazon) и Бернару Арно (LVMH), однако в прошлом году вернул себе первенство и удерживал его более 300 дней подряд.
Напомним, в статье мы рассказывали, на каких авто ездят топ-5 самых богатых людей планеты по версии Bloomberg. В этот список попали: Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос, Ларри Эллисон и Билл Гейтс. Их автопарки — это сочетание роскоши, технологий и индивидуального стиля.
