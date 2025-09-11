0 800 307 555
Президент предлагает Европе новую программу по БПЛА

32
Украина предлагает союзникам присоединиться к новой программе финансирования, производства и разработки дронов-перехватчиков против вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга с лидером Финляндии Александром Стуббом.
«Украина предлагает всем европейским странам-соседам — нашим соседям и соседям россии — общую программу финансирования, производства и развития дронов-перехватчиков», — отметил Зеленский.
По его словам, благодаря производству во время войны Украина стала лидером в этом направлении.
«К этому нужно подходить максимально быстро, чтобы бюрократические процессы не мешали, мы открыты для этого сотрудничества», — добавил президент Украины.
Глава государства также подчеркнул, что ни у кого в мире нет столько ракет, чтобы сбивать все виды дронов. Ракета, которая стоит миллион, какой бы она ни была, не может сбивать дроны, которые стоят десятки тысяч долларов или даже 100 тысяч долларов.
Напомним, что в последние месяцы Украина активно развивает дроны-перехватчики, которые должны стать надежной и относительно доступной защитой против вражеских ударных беспилотников.
Так, по словам Зеленского, во время массированной атаки на Украину в ночь на 7 сентября украинские дроны-перехватчики обезвредили более полутора сотен вражеских беспилотников.
Также сообщалось, что Великобритания совместно с Украиной будет разрабатывать и выпускать передовое военное оборудование, в том числе и дроны-перехватчики. Первым общим проектом станет новый перехватчик для противовоздушной обороны под названием Project OCTOPUS.
Его массовое производство начнется в Британии, где планируют выпускать тысячи таких дронов в месяц для передачи Украине.
По материалам:
Finance.ua
