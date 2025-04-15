Какие особенности уплаты штрафов и пени во время действия военного положения — Finance.ua

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Какие особенности уплаты штрафов и пени во время действия военного положения

Личные финансы
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Какие особенности уплаты штрафов и пени во время действия военного положения
Какие особенности уплаты штрафов и пени во время действия военного положения
На период с 01.08.2023 и до прекращения или отмены военного положения в случае уплаты налогоплательщиком в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем ​​получения налогового уведомления-решения, суммы налогового обязательства, начисленного по результатам документальных проверок, которые были возобновлены или начаты с 01.08.2023 и завершены до дня прекращения или отмены военного положения штрафные (финансовые) санкции (штрафы), начисленные на сумму такового налогового обязательства, считаются отмененными, а пеня не начисляется.
Об этом напоминает Главное управление ГНС в г. в Киеве.
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Сумма денежного обязательства, определенного в НПР, считается несогласованной до момента полной уплаты налогового обязательства, определенного в таком НПР, но не позднее чем в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем ​​получения налогоплательщиком такого НПР.
При этом сумма налогового обязательства, уплаченного в этом порядке, не подлежит обжалованию.
Аналогичные нормы касаются единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование согласно пункту 924 раздела VIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 08 июля 2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».
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Справка Finance.ua:

  • Плательщики налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, могут обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по своему налоговому адресу для проведения сверки данных.
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По материалам:
Finance.ua
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