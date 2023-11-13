Какие компании будут реконструировать аэропорт «Борисполь»: подписан договор — Finance.ua

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Какие компании будут реконструировать аэропорт «Борисполь»: подписан договор

Фондовый рынок
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Какие компании будут реконструировать аэропорт «Борисполь»: подписан договор
Какие компании будут реконструировать аэропорт «Борисполь»: подписан договор
Korea Airports Corp. (KAC) и Hyundai Engineering & Construction Co. подписали предварительный договор об участии в проекте реконструкции главных международных шлюзов Украины.
Об этом пишет en.yna.co.kr.
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Согласно трехстороннему меморандуму о взаимопонимании, подписанному с международным аэропортом «Борисполь», KAC, государственный оператор аэропортов Южной Кореи, предоставит навигационное оборудование для безопасности и консультационные услуги по управлению аэропортом для аэропорта, расположенного к востоку от Киева.
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Hyundai, второй по величине строитель Южной Кореи, будет отвечать за проектирование, закупку и строительство проекта. Церемония подписания меморандума состоялась в Варшаве, Польша.
По словам компаний, украинский аэропорт будет оказывать поддержку южнокорейским компаниям, предоставляя различную информацию о проекте.
Напомним, в аэропорту Борисполь, по предварительным подсчетам, за время войны потери доходов составили 3,5 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • ранее руководство крупнейшей авиакомпании Европы Ryanair в Киеве раскрыло планы по возобновлению полетов из Украины на встрече с руководителями трех украинских аэропортов и ГП «Украэрорух». В аэропорту «Борисполь» встретились глава Ryanair Майкл О’Лири и руководство аэропортов «Борисполь», Львов, Одесса и госпредприятия «Украэрорух». В течение первых 12 месяцев после возобновления полетов по этим направлениям будет доступно 5 млн авиабилетов.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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