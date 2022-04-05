Бориспільський аеропорт втратив 3,5 мільярдів доходів, Укрпошта — 500 мільйонів — Finance.ua
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Бориспільський аеропорт втратив 3,5 мільярдів доходів, Укрпошта — 500 мільйонів

Вчора 19:32Казна та Політика
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Бориспільський аеропорт втратив 3,5 мільярдів доходів, Укрпошта — 500 мільйонівБориспільський аеропорт втратив 3,5 мільярдів доходів, Укрпошта — 500 мільйонів
У аеропорті Бориспіль за попередніми підрахунками за час війни втрати доходів склали 3,5 мільярдів, у Укрпошти — понад 500 мільйонів.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, в Укрпошті падіння імпорту склало 85%, експорту 65%, та падіння обсягів по внутрішнім посилкам склало близько 80%. Також впала кількість сплачених комунальних платежів.
«Позитивні новини в тому, що внутрішні посилки відроджуються та показують позитивну динаміку як і експортні відправлення», — зазначив Кубраков, додавши, що громадяни починають повертатись та сплачувати комунальні платежі, підтримуючи інфраструктурні компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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