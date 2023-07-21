Які плани поновлення польотів обговорює Ryanair в Україні — Finance.ua
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Які плани поновлення польотів обговорює Ryanair в Україні

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Керівництво найбільшої авіакомпанії Європи Ryanair у Києві розкрило плани щодо відновлення польотів з України на зустрічі з керівниками трьох українських аеропортів та ДП «Украерорух».
Деталі плану можна побачити на фотографії, яку опублікував аеропорт «Бориспіль» avianews.com.
В аеропорту Бориспіль зустрілися голова Ryanair Майкл О’Лірі та керівництво аеропортів «Бориспіль», Львів, Одеса та держпідприємства «Украерорух».
На опублікованій фотографії видно екран зі слайдом, який описує деталі плану. Наприклад, Ryanair збирається розгорнути мережу польотів із Києва, Львова та Одеси протягом 5 днів після того, як Європейське агентство з безпеки авіації (EASA) визнає український повітряний простір безпечним.
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На першому етапі лоукостер планує виконувати 600 рейсів на тиждень із трьох українських аеропортів за 75 напрямками. З Києва кількість маршрутів становитиме 50, зі Львова та Одеси — 25.
Протягом перших 12 місяців після відновлення польотів у цих напрямках буде доступно 5 млн авіаквитків.
Також у планах запустити внутрішні рейси Україною — три на день між Києвом та Львовом.
На слайді є зауваження, що авіакомпанія реалізує заявлені плани за умови «конкурентоспроможних витрат». Також, що пасажири рейсів із України та в Україну отримають доступ до найдешевших квитків.

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За матеріалами:
Avianews.com
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