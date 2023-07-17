Hyundai поможет восстановить аэропорт «Борисполь» после войны — Finance.ua

Hyundai поможет восстановить аэропорт «Борисполь» после войны
Южнокорейская компания Hyundai Engineering and Construction присоединится к восстановлению международного аэропорта Борисполь после окончания российско-украинской войны.
Об этом сообщает The Korea Herald.
Согласно договору, Hyundai E&C возобновит посадочные полосы аэропорта и новый грузовой терминал в аэропорту «Борисполь».
В настоящее время компания проводит технико-экономическое обоснование строительства грузового терминала.
Hyundai E&C заявила, что будет использовать свои технологии и опыт, накопленный при участии в строительных проектах в международном аэропорту Инчхон, сингапурском аэропорту Чанги и международном аэропорту Чинчеро в Перу.
Начиная с проекта расширения аэропорта, Hyundai E&C также стремится приобщиться к проектам реконструкции в других отраслях.
«Hyundai E&C будет сотрудничать с Украиной для восстановления не только транспортной инфраструктуры страны, включая аэропорты и железные дороги, но и ее энергетической инфраструктуры», — заявил генеральный директор компании Юн Йонг Джун.
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