Бориспольский аэропорт потерял 3,5 миллиарда доходов, Укрпочта — 500 миллионов — Finance.ua
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Бориспольский аэропорт потерял 3,5 миллиарда доходов, Укрпочта — 500 миллионов

Сегодня 19:32Казна и Политика
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Бориспольский аэропорт потерял 3,5 миллиарда доходов, Укрпочта — 500 миллионовБориспольский аэропорт потерял 3,5 миллиарда доходов, Укрпочта — 500 миллионов
У аэропорта Борисполь по предварительным подсчетам за время войны потери доходов составили 3,5 миллиарда, у Укрпочты — более 500 миллионов.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
По его словам, в Укрпочте падение импорта составило 85%, экспорта 65%, и падение объемов по внутренним посылкам составило около 80%. Также упало количество оплаченных коммунальных платежей.
«Положительные новости в том, что внутренние посылки возрождаются и показывают положительную динамику, как и экспортные отправления», — отметил Кубраков, добавив, что граждане начинают возвращаться и оплачивать коммунальные платежи, поддерживая инфраструктурные компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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