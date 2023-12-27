Какие изменения произошли на рынке труда Киева в 2023 году — Finance.ua
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Какие изменения произошли на рынке труда Киева в 2023 году

Личные финансы
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Какие изменения произошли на рынке труда Киева в 2023 году
Какие изменения произошли на рынке труда Киева в 2023 году
После начала войны экономика столицы оказалась в глубочайшем кризисе. Из-за значительного оттока рабочей силы и закрытия предприятий значительно сократилась деятельность в отраслях торговли, промышленности, строительстве и транспорте.
Об этом рассказал директор Киевского городского центра занятости Дмитрий Новицкий в интервью Укринформу.
«В течение этого года активно пользовались спросом компенсации работодателям при трудоустройстве отдельных категорий граждан: молодежи, внутренне перемещенных лиц, участников боевых действий, людей с инвалидностью, людей предпенсионного возраста», — заявил Новицкий.
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Государственная служба занятости в течение прошлого и этого года изменила подходы к вопросу трудоустройства, подбору подходящей работы. Для работодателей очень эффективен подбор кадров по рекрутингу. Сформировалось мнение, что ранее служба занятости могла направлять неподготовленных людей, и работодатель терял время и оставался недоволен нашими услугами. Сейчас это изменено, в этом направлении мы работаем совсем по-другому.
«В целом ситуация на рынке труда Киева стала меняться к лучшему», — добавил он.
По его словам, с началом войны количество вакансий в базе столичной службы занятости резко снизилось.
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«Да, в начале июля 2022 года у нас насчитывалось всего 1,8 тысяч вакансий. Когда враг отошел от Киевщины, ситуация начала стабилизироваться, и к началу сентября работодатели предлагали уже 3,3 тысяч вакансий», — пояснил Новицкий.
В 2023 году ситуация с предложениями от работодателей для желающих найти работу значительно улучшилась. В целом в 2023 году работодатели проинформировали столичную службу занятости о наличии более 26 тысяч вакансий.
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Кроме того, осенью 2022 года ГЦЗ и Минэкономики был создан «Единый портал вакансий», где аккумулируются вакансии с ведущих украинских сайтов по поиску работы. Ежедневно на портале размещается более 230 тысяч предложений по всей Украине.
Напомним, в Киеве средний размер заработной платы на середину декабря 2023 года составил 14,1 тысячи гривен.
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По материалам:
Укрінформ
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