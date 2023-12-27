Какие изменения произошли на рынке труда Киева в 2023 году — Finance.ua

Какие изменения произошли на рынке труда Киева в 2023 году Сегодня 17:02 — Личные финансы

Какие изменения произошли на рынке труда Киева в 2023 году

После начала войны экономика столицы оказалась в глубочайшем кризисе. Из-за значительного оттока рабочей силы и закрытия предприятий значительно сократилась деятельность в отраслях торговли, промышленности, строительстве и транспорте.

Об этом рассказал директор Киевского городского центра занятости Дмитрий Новицкий в интервью Укринформу

«В течение этого года активно пользовались спросом компенсации работодателям при трудоустройстве отдельных категорий граждан: молодежи, внутренне перемещенных лиц, участников боевых действий, людей с инвалидностью, людей предпенсионного возраста», — заявил Новицкий.

Государственная служба занятости в течение прошлого и этого года изменила подходы к вопросу трудоустройства, подбору подходящей работы. Для работодателей очень эффективен подбор кадров по рекрутингу. Сформировалось мнение, что ранее служба занятости могла направлять неподготовленных людей, и работодатель терял время и оставался недоволен нашими услугами. Сейчас это изменено, в этом направлении мы работаем совсем по-другому.

«В целом ситуация на рынке труда Киева стала меняться к лучшему», — добавил он.

По его словам, с началом войны количество вакансий в базе столичной службы занятости резко снизилось.

Читайте также Госстат назвал размер средней зарплаты в Украине

«Да, в начале июля 2022 года у нас насчитывалось всего 1,8 тысяч вакансий. Когда враг отошел от Киевщины, ситуация начала стабилизироваться, и к началу сентября работодатели предлагали уже 3,3 тысяч вакансий», — пояснил Новицкий.

В 2023 году ситуация с предложениями от работодателей для желающих найти работу значительно улучшилась. В целом в 2023 году работодатели проинформировали столичную службу занятости о наличии более 26 тысяч вакансий.

Читайте также Как росли зарплаты украинцев в 2023 году (инфографика)

Кроме того, осенью 2022 года ГЦЗ и Минэкономики был создан «Единый портал вакансий», где аккумулируются вакансии с ведущих украинских сайтов по поиску работы. Ежедневно на портале размещается более 230 тысяч предложений по всей Украине.

Напомним, в Киеве средний размер заработной платы на середину декабря 2023 года составил 14,1 тысячи гривен.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.