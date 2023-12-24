Госстат назвал размер средней зарплаты в Украине — Finance.ua

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Госстат назвал размер средней зарплаты в Украине

Личные финансы
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Госстат назвал размер средней зарплаты в Украине
Госстат назвал размер средней зарплаты в Украине
В ІІІ квартале 2023 года размер среднемесячной зарплаты в Украине вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17 937 грн.
Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.
Самый большой среди отраслей этот показатель:
  • в сфере информации и телекоммуникаций — 37 542 грн (+20,3% к показателю ІІІ квартала 2022 года);
  • в финансовом и страховом секторе — 34 189 грн (+29,8%);
  • на авиационном транспорте — 33 205 грн (+21,9%).
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Самый низкий уровень средней заработной платы зафиксирован:
  • в сфере библиотечного, архивного и музейного дела — 11 373 грн (+9,9%);
  • в сфере творчества, искусства и развлечений — 11 503 грн (+7,4%);
  • в образовании — 12 180 грн (+8,2%).
Напомним, во ІІ квартале 2023 года размер среднемесячной зарплаты в Украине составил 17 176 грн, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров прогнозирует среднемесячную заработную плату работников 21 809 гривен в 2024 году, 25 732 гривны в 2025 году, 30 260 гривен в 2026 году;
  • ранее Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за третий квартал 2023 года, учитываемый для расчета пенсии. За последние три месяца зарплата упала почти на 1500 гривен;
  • глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, насколько выросли зарплаты украинцев.
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По материалам:
Укрінформ
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