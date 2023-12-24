Госстат назвал размер средней зарплаты в Украине — Finance.ua

Госстат назвал размер средней зарплаты в Украине Сегодня 10:30 — Личные финансы

Госстат назвал размер средней зарплаты в Украине

В ІІІ квартале 2023 года размер среднемесячной зарплаты в Украине вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17 937 грн.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Самый большой среди отраслей этот показатель:

в сфере информации и телекоммуникаций — 37 542 грн (+20,3% к показателю ІІІ квартала 2022 года);

в финансовом и страховом секторе — 34 189 грн (+29,8%);

на авиационном транспорте — 33 205 грн (+21,9%).

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Самый низкий уровень средней заработной платы зафиксирован:

в сфере библиотечного, архивного и музейного дела — 11 373 грн (+9,9%);

в сфере творчества, искусства и развлечений — 11 503 грн (+7,4%);

в образовании — 12 180 грн (+8,2%).

Напомним, во ІІ квартале 2023 года размер среднемесячной зарплаты в Украине составил 17 176 грн, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров прогнозирует среднемесячную заработную плату работников 21 809 гривен в 2024 году, 25 732 гривны в 2025 году, 30 260 гривен в 2026 году;

ранее Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за третий квартал 2023 года, учитываемый для расчета пенсии. За последние три месяца зарплата упала почти на 1500 гривен;

глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, насколько выросли зарплаты украинцев.



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Укрінформ По материалам:

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