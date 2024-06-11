Какие графики отключений 11 июня — Finance.ua

Какие графики отключений 11 июня
Как сообщили в НЭК «Укрэнерго», 11 июня с 14:00 до 23:00 по всей Украине будут действовать графики отключения электроэнергии.
Об этом говорится в сообщении компании.
Проверить график почасовых отключений можно на сайте ДТЭК.
Графики отключения света в других регионах можно найти на сайтах местных облэнерго.
Справка Finance.ua:
- Российские атаки на украинские нефтехранилища и объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры не отразятся негативно на работе внутреннего рынка горючего. «В оперативном плане никаких результатов эти атаки не дают. Топливо было и будет. Сегодня это одна из немногих точек опоры», — написал директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн. По его словам, с 2022 года нефтебазы в Украине почти не используют, кроме как эстакады для перегрузки с железной дороги в бензовозы.
- С 24 июня из доступной электроэнергии в Украине будут вычитать объем электроэнергии, необходимой критической инфраструктуре. После этого лимиты потребления будут устанавливаться равномерно между областями.
- Украине понадобятся месяцы и даже годы для восстановления ТЭС и ГЭС, сообщил Укрэнерго.
Что больше всего «ест» электроэнергию
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