Какие города в Украине наиболее и наименее коррумпированы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие города в Украине наиболее и наименее коррумпированы

Казна и Политика
46
Какие города в Украине наиболее и наименее коррумпированы
Какие города в Украине наиболее и наименее коррумпированы
На сегодняшний день города с наивысшим уровнем коррупции в Украине — это Одесса, Днепр, Черновцы, Одесса и Полтава. В пятерку городов с самым низким уровнем входят Чернигов, Черкассы, Сумы, Луцк и Кропивницкий.
Об этом свидетельствуют результаты девятого муниципального опроса IRI «Рейтинги городов Украины».

В каких сферах больше всего проявлений коррупции

По словам председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, коррупционных проявлений больше всего наблюдается в медицинской и образовательной сферах, хотя за последние пять лет здесь наблюдается определенное улучшение.
Читайте также
В то же время сферы, в которых позитивные изменения пока не произошли, включают городские власти, суды и прокуратуру.
Шуляк отметила, 35% опрошенных отмечает, что ключевым фактором в принятии решений депутатами местных советов до сих пор, к сожалению, остается самообогащение.
Также 34% опрошенных отмечают, что для решения вопросов очень важными остаются личные связи с депутатами местного совета.
Читайте также
Вместе с тем, в определенных сферах в борьбе с коррупцией за последние 5 лет произошли позитивные сдвиги. В сфере медицинских услуг в 2019 году сталкивались с коррупционными проявлениями 31% опрошенных.
В 2024 году — 19%. В сфере образования — 17% в 2019 году и 8% в текущем. В деятельности полиции 8% в 2019 году и 6% в текущем.
«Нужно понимать, что в некоторых сферах, если смотреть на результаты исследования, уровень коррупции пока что, к сожалению, не изменился. Так, в деятельности регистрационных и разрешительных институтов он и 5 лет назад, и сейчас составляет 3%. Такие же цифры для коррупционных проявлений со стороны городских властей, налоговых и таможенных органов, а также прокуратуры и судов», — подчеркнула Шуляк.
Читайте также
Напомним, в 2020 году в Украине вступил в силу закон, который предусматривает вознаграждение для обличителей коррупции и освобождает их от ответственности за неточные сообщения о коррупции.
6 сентября НАПК запустило Единый портал обличителей, где граждане могут осведомлять о фактах коррупции, в том числе анонимно.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.