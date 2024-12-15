Какие города в Украине наиболее и наименее коррумпированы — Finance.ua

Какие города в Украине наиболее и наименее коррумпированы Сегодня 14:18 — Казна и Политика

Какие города в Украине наиболее и наименее коррумпированы

На сегодняшний день города с наивысшим уровнем коррупции в Украине — это Одесса, Днепр, Черновцы, Одесса и Полтава. В пятерку городов с самым низким уровнем входят Чернигов, Черкассы, Сумы, Луцк и Кропивницкий.

Об этом свидетельствуют результаты девятого муниципального опроса IRI «Рейтинги городов Украины».

В каких сферах больше всего проявлений коррупции

По словам председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, коррупционных проявлений больше всего наблюдается в медицинской и образовательной сферах, хотя за последние пять лет здесь наблюдается определенное улучшение.

Читайте также Рада вернула конфискацию имущества у коррупционеров

В то же время сферы, в которых позитивные изменения пока не произошли, включают городские власти, суды и прокуратуру.

Шуляк отметила, 35% опрошенных отмечает, что ключевым фактором в принятии решений депутатами местных советов до сих пор, к сожалению, остается самообогащение.

Также 34% опрошенных отмечают, что для решения вопросов очень важными остаются личные связи с депутатами местного совета.

Читайте также Британия признала Фирташа коррупционером и ввела против него санкции

Вместе с тем, в определенных сферах в борьбе с коррупцией за последние 5 лет произошли позитивные сдвиги. В сфере медицинских услуг в 2019 году сталкивались с коррупционными проявлениями 31% опрошенных.

В 2024 году — 19%. В сфере образования — 17% в 2019 году и 8% в текущем. В деятельности полиции 8% в 2019 году и 6% в текущем.

«Нужно понимать, что в некоторых сферах, если смотреть на результаты исследования, уровень коррупции пока что, к сожалению, не изменился. Так, в деятельности регистрационных и разрешительных институтов он и 5 лет назад, и сейчас составляет 3%. Такие же цифры для коррупционных проявлений со стороны городских властей, налоговых и таможенных органов, а также прокуратуры и судов», — подчеркнула Шуляк.

Читайте также В НАПК рассказали, сколько уже заплатили обличителям коррупции

Напомним, в 2020 году в Украине вступил в силу закон, который предусматривает вознаграждение для обличителей коррупции и освобождает их от ответственности за неточные сообщения о коррупции.

6 сентября НАПК запустило Единый портал обличителей, где граждане могут осведомлять о фактах коррупции, в том числе анонимно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.