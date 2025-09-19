Какие доллары сейчас не принимают в Украине Сегодня 20:00 — Валюта

Какие доллары сейчас не принимают в Украине

В Украине обменники имеют право не принимать банкноты. Критерии отбора четко определены регулятором.

Все доллары, выпущенные Федеральным резервом США, и находящиеся в обращении, согласно действующим законам действительны, пишет 24 Канал.

Нельзя пользоваться долларовыми банкнотами, которые:

выведенные из обращения;

считаются значительно изношенными;

фальшивые.

Понятие «незначительно изношенных» купюр было упразднено Нацбанком еще в июне 2023 года. По словам регулятора, это «исключает влияние человеческого фактора на определение степени износа банкноты».

Новая купюра номиналом в 100 долларов ощутимо отличается от старой. В частности, на ней есть улучшенные элементы защиты. Обновленная банкнота отличается цветом и оформлением портрета Франклина.

Кабинет министров прогнозирует более умеренную девальвацию гривны в 2025 году. В то же время, в следующем году она ускорится. Об этом сообщается в проекте бюджета на 2026 год (№ 14000).

Средний курс гривны к доллару составит:

42,4 грн/доллар в 2025 году,

45,7 грн/доллар в 2026 году.

Напомним, НБУ пока сохраняет доллар США в качестве главной курсообразующей валюты, но изучает переход на евро. Четкого плана менять базовую валюту пока что нет, главной еще остается доллар.

В то же время банковские депозиты стабильно растут, а их сумма уже более чем вдвое превышает сумму выданных кредитов. Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот.

В отличие от кредитов объем депозитов в банках растет. По состоянию на август 2025 года клиенты держат на счетах 2,79 трлн грн — в 2,3 раза больше суммы выданных кредитов.

Бизнес держит на депозитах 1,49 трлн грн (53%).

Население — 1,3 трлн грн (47%).

Тем не менее, темпы прироста депозитов замедлились: если в первые годы войны они росли на 30% ежегодно, то сейчас только на 11%.

