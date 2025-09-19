0 800 307 555
ру
Какие доллары сейчас не принимают в Украине

Валюта
26
В Украине обменники имеют право не принимать банкноты. Критерии отбора четко определены регулятором.
Все доллары, выпущенные Федеральным резервом США, и находящиеся в обращении, согласно действующим законам действительны, пишет 24 Канал.
Нельзя пользоваться долларовыми банкнотами, которые:
  • выведенные из обращения;
  • считаются значительно изношенными;
  • фальшивые.
Понятие «незначительно изношенных» купюр было упразднено Нацбанком еще в июне 2023 года. По словам регулятора, это «исключает влияние человеческого фактора на определение степени износа банкноты».
Новая купюра номиналом в 100 долларов ощутимо отличается от старой. В частности, на ней есть улучшенные элементы защиты. Обновленная банкнота отличается цветом и оформлением портрета Франклина.
Кабинет министров прогнозирует более умеренную девальвацию гривны в 2025 году. В то же время, в следующем году она ускорится. Об этом сообщается в проекте бюджета на 2026 год (№ 14000).
Средний курс гривны к доллару составит:
  • 42,4 грн/доллар в 2025 году,
  • 45,7 грн/доллар в 2026 году.
Напомним, НБУ пока сохраняет доллар США в качестве главной курсообразующей валюты, но изучает переход на евро. Четкого плана менять базовую валюту пока что нет, главной еще остается доллар.
В то же время банковские депозиты стабильно растут, а их сумма уже более чем вдвое превышает сумму выданных кредитов. Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот.
В отличие от кредитов объем депозитов в банках растет. По состоянию на август 2025 года клиенты держат на счетах 2,79 трлн грн — в 2,3 раза больше суммы выданных кредитов.
  • Бизнес держит на депозитах 1,49 трлн грн (53%).
  • Население — 1,3 трлн грн (47%).
Тем не менее, темпы прироста депозитов замедлились: если в первые годы войны они росли на 30% ежегодно, то сейчас только на 11%.

Депозиты в банках

ВалютаДеньги
