Какие автомобили меньше всего теряют в цене — Finance.ua

Какие автомобили меньше всего теряют в цене 16.02.2025, 01:25 — Технологии&Авто

Какие автомобили меньше всего теряют в цене, Фото: freepik

Покупка авто может быть действительно выгодной инвестицией, если выбирать модель, которая с годами не теряет в цене.

В исследовании Auto Express назвали ТОП-10 самых лучших новых машин, которые можно перепродать на вторичном рынке с наименьшими потерями в стоимости.

Эксперты издания сопоставили цены на новые машины и стоимость этих моделей после трех лет эксплуатации.

В результате была сформирована десятка автомобилей, которые не теряют в цене благодаря высокому спросу со стороны покупателей подержанных автомобилей.

Лидеры рейтинга

Верхние позиции в рейтинге заняли модели, которые сложно назвать практичными семейными машинами.

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Так на первой строчке оказался Porsche 718 Cayman GT4 RS. За три года такое авто теряет лишь немногим более 30% первоначальной стоимости.

В десятку лучших по результатам исследования вошли три модели Porsche, а версия с механической коробкой 911 GT3 и Macan 2.0T заняли четвертое и десятое места соответственно.

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Еще одна модель, которая смогла избежать сильного обесценивания на рынке подержанных автомобилей — это Land Rover Defender 110 P300e. По данным исследования, она сохраняет 68,79% своей первоначальной стоимости после трех лет.

Впрочем, не все модели, хорошо сохраняющие свою цену, являются автомобилями класса люкс. Так в список попала Dacia Duster 1.0 TCe Bi-Fuel Essential.

Она оказалась на восьмой позиции со средней стоимостью трехлетнего подержанного авто, что составляет 63,35% от первоначальной.

Этот доступный внедорожник остается неизменно популярным, ведь может работать как на бензине, так и газе, что помогает экономить на счетах за топливо.

В двадцатку лучших вошли еще несколько доступных моделей, в том числе Suzuki Ignis 1.2, Vauxhall Grandland Electric и Mini Cooper C Classic.

ТО-10 моделей авто, которые меньше всего теряют в цене:

Porsche 718 Cayman GT4 RS — сохраняет 69.64% от первоначальной стоимости Land Rover Defender 110 P300e — 68,79% Mercedes-Benz AMG G63 — 67,95% Porsche 911 GT3 Manual — 67,79% Bentley Flying Spur V8 — 65,1% Toyota Land Cruiser 2.8D Invincible — 63,94% Land Rover Discovery Sport P270e — 63,81% Dacia Duster 1.0 TCe Bi-Fuel Essential — 63,35% Mercedes-Benz V220 2.0d Extra Long Premium — 63,16% Porsche Macan 2.0T — 63,04%

Обозреватель По материалам:

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