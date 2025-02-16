Какие автомобили меньше всего теряют в цене — Finance.ua

Какие автомобили меньше всего теряют в цене
Покупка авто может быть действительно выгодной инвестицией, если выбирать модель, которая с годами не теряет в цене.
В исследовании Auto Express назвали ТОП-10 самых лучших новых машин, которые можно перепродать на вторичном рынке с наименьшими потерями в стоимости.
Эксперты издания сопоставили цены на новые машины и стоимость этих моделей после трех лет эксплуатации.
В результате была сформирована десятка автомобилей, которые не теряют в цене благодаря высокому спросу со стороны покупателей подержанных автомобилей.
Лидеры рейтинга
Верхние позиции в рейтинге заняли модели, которые сложно назвать практичными семейными машинами.
Читайте также
Так на первой строчке оказался Porsche 718 Cayman GT4 RS. За три года такое авто теряет лишь немногим более 30% первоначальной стоимости.
В десятку лучших по результатам исследования вошли три модели Porsche, а версия с механической коробкой 911 GT3 и Macan 2.0T заняли четвертое и десятое места соответственно.
Читайте также
Еще одна модель, которая смогла избежать сильного обесценивания на рынке подержанных автомобилей — это Land Rover Defender 110 P300e. По данным исследования, она сохраняет 68,79% своей первоначальной стоимости после трех лет.
Впрочем, не все модели, хорошо сохраняющие свою цену, являются автомобилями класса люкс. Так в список попала Dacia Duster 1.0 TCe Bi-Fuel Essential.
Она оказалась на восьмой позиции со средней стоимостью трехлетнего подержанного авто, что составляет 63,35% от первоначальной.
Этот доступный внедорожник остается неизменно популярным, ведь может работать как на бензине, так и газе, что помогает экономить на счетах за топливо.
В двадцатку лучших вошли еще несколько доступных моделей, в том числе Suzuki Ignis 1.2, Vauxhall Grandland Electric и Mini Cooper C Classic.
ТО-10 моделей авто, которые меньше всего теряют в цене:
- Porsche 718 Cayman GT4 RS — сохраняет 69.64% от первоначальной стоимости
- Land Rover Defender 110 P300e — 68,79%
- Mercedes-Benz AMG G63 — 67,95%
- Porsche 911 GT3 Manual — 67,79%
- Bentley Flying Spur V8 — 65,1%
- Toyota Land Cruiser 2.8D Invincible — 63,94%
- Land Rover Discovery Sport P270e — 63,81%
- Dacia Duster 1.0 TCe Bi-Fuel Essential — 63,35%
- Mercedes-Benz V220 2.0d Extra Long Premium — 63,16%
- Porsche Macan 2.0T — 63,04%
Поделиться новостью