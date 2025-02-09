ТОП-10 самых популярных кроссоверов — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных кроссоверов Сегодня 05:17 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных кроссоверов

По итогам 2024 года самым популярным автомобилем среди кроссоверов и внедорожников стала электрическая модель американского производителя Tesla Model Y.

Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Focus2Move.

За 12 месяцев прошлого года в мире было продано 1,09 млн электрических кроссоверов Tesla Model Y, что сделало его самым популярным SUV на рынке.

Вторым по популярности стал японский кроссовер Toyota RAV4, годовые продажи которого выросли на 10,7%, до 1,02 млн единиц.

Замыкает «тройку» лидеров Honda CR-V с показателем 738 315 авто.

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ТОП-10 кроссоверов по итогам 2024 года:

Tesla Model Y — 1,09 млн. продаж (-1,2%); Toyota RAV4 — 1,02 млн ед. (+10,7%); Honda CR-V — 738 315 ед. (+4,2%); Hyundai Tucson — 609 122 ед. (-2,8%); BYD Song — 574 351 ед. (+45,3%); Volkswagen Tiguan — 543 037 ед. (+10,5%); Kia Sportage — 537 947 ед. (+5,3%); Honda HR-V — 382 839 (+8,8%); Mercedes GLC — 358 320 (+26,6%); Mazda CX-5 — 338 187 ед. (-3,6%).

Кстати, все эти модели доступны и на украинском рынке.

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