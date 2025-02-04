Kia начала продажу нового дешевого кроссовера (цена, фото) — Finance.ua

Kia начала продажу нового дешевого кроссовера (цена, фото)
Автопроизводитель Kia приступил к продаже нового компактного кроссовера Kia Syros в Индии по стартовой цене 8,99 лакха (около $11 500 или 470 000 гривен).
Новинка позиционируется между среднеразмерными и компактными кроссоверами и нацелена на молодых, технологически подкованных автолюбителей.
Модель Syros будет доступна с двумя вариантами двигателей:
- Бензиновый турбомотор Smartstream объемом 1,0 литра мощностью 120 л.с. и крутящий момент 172 Нм.
- Дизельный двигатель CRDi объемом 1,5 литра, развивающий 116 л.с. и 250 Нм.
Для обеих версий предлагаются механическая и автоматическая коробка. Среди инноваций — первое использование в Kia конфигурации G1.0 turbo GDI с 6-ступенчатой механикой.
Кроссовер оснащен современными функциями, включая обновление программного обеспечения «по воздуху» (OTA), позволяющее автоматически обновлять до 16 модулей. Система Kia Connect 2.0 предлагает более 80 интеллектуальных функций, включая удаленную диагностику и упоминание о сервисах.
Kia Syros отличается просторным салоном с колесной базой 2550 мм. Среди ключевых элементов интерьера — панорамный 30-дюймовый дисплей и 8-динамиковая аудиосистема Harman Kardon. Автомобиль оснащен системой климат-контроля, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Для максимального удобства пассажиров предусмотрены задние вентиляционные отверстия и регулируемые сиденья с раздельной спинкой (60:40).
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Система активной безопасности включает в себя технологии второго уровня автономности ADAS с функциями контроля полосы, адаптивным круиз-контролем, предупреждением о фронтальном столкновении и системой кругового обзора.
Кроссовер доступен в четырех вариантах оснащения (HTK, HTK+, HTX и HTX+).
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