Kia начала продажу нового дешевого кроссовера (цена, фото) — Finance.ua

Kia начала продажу нового дешевого кроссовера (цена, фото) Сегодня 23:25 — Фондовый рынок

Kia начала продажу нового дешевого кроссовера (цена, фото)

Автопроизводитель Kia приступил к продаже нового компактного кроссовера Kia Syros в Индии по стартовой цене 8,99 лакха (около $11 500 или 470 000 гривен).

Новинка позиционируется между среднеразмерными и компактными кроссоверами и нацелена на молодых, технологически подкованных автолюбителей.

Модель Syros будет доступна с двумя вариантами двигателей:

Бензиновый турбомотор Smartstream объемом 1,0 литра мощностью 120 л.с. и крутящий момент 172 Нм.

Дизельный двигатель CRDi объемом 1,5 литра, развивающий 116 л.с. и 250 Нм.

Для обеих версий предлагаются механическая и автоматическая коробка. Среди инноваций — первое использование в Kia конфигурации G1.0 turbo GDI с 6-ступенчатой ​​механикой.

Кроссовер оснащен современными функциями, включая обновление программного обеспечения «по воздуху» (OTA), позволяющее автоматически обновлять до 16 модулей. Система Kia Connect 2.0 предлагает более 80 интеллектуальных функций, включая удаленную диагностику и упоминание о сервисах.

Kia Syros отличается просторным салоном с колесной базой 2550 мм. Среди ключевых элементов интерьера — панорамный 30-дюймовый дисплей и 8-динамиковая аудиосистема Harman Kardon. Автомобиль оснащен системой климат-контроля, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Для максимального удобства пассажиров предусмотрены задние вентиляционные отверстия и регулируемые сиденья с раздельной спинкой (60:40).

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Система активной безопасности включает в себя технологии второго уровня автономности ADAS с функциями контроля полосы, адаптивным круиз-контролем, предупреждением о фронтальном столкновении и системой кругового обзора.

Кроссовер доступен в четырех вариантах оснащения (HTK, HTK+, HTX и HTX+).

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Avtosota По материалам:

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