Mitsubishi анонсировала новый электрический кроссовер — Finance.ua

Mitsubishi анонсировала новый электрический кроссовер 04.02.2025, 00:31 — Технологии&Авто

Mitsubishi анонсировала новый электрический кроссовер

Mitsubishi работает над своей версией электрического кроссовера, который станет копией Nissan Leaf. Новый электрокар Mitsubishi, как и новый Leaf, будет кроссовером-купе с наклонной крышей, и оба будут построены на той же платформе AmpR Medium (ранее CMF-EV), что и Nissan Ariya, также лежащей в основе моделей Renault Megane и Scenic E -Тех.

Модель Nissan (предварительно представленная концептом Chill-Out 2021) поступит первой и появится в серийном виде до конца года. Электрокроссовер Mitsubishi появится в 2026 году.

Mitsubishi до сих пор предлагала здесь только один электромобиль, i-Miev. Таких было продано немного — 2000 единиц между 2011 и 2016 годами.

Японская марка ожидает гораздо больших продаж с новой моделью, которая будет производиться в Японии и экспортироваться по всему миру. Однако на планы модели может повлиять слияние Nissan-Honda, от которого Mitsubishi может отказаться из-за минимального влияния в этой группе.

Тем не менее, Mitsubishi все равно останется связанной с Nissan, продолжая обмен платформами и ноу-хау.

В 2023 году Mitsubishi объявила о своей цели продавать 50% электрических или электрифицированных автомобилей до 2030 года, стремясь достичь 100% к 2035 году. План включает в себя запуск девяти новых электрифицированных моделей до 2028 года, включая две полностью электрические модели, созданные на совместных платформах Альянса: один двухрядный электрический внедорожник собственной разработки и электрический пикап.

Будущий среднеразмерный электрический пикап станет совместным продуктом Nissan и Mitsubishi и будет производиться в Мексике. Электропикап будет иметь близнеца Nissan, анонсированного футуристическим концептом Surf-Out.

Компания Mitsubishi в последнее время не демонстрировала никаких исследований дизайна электрических пикапов, но экстерьер можно представить, посмотрев новый Mitsubishi L200.

motorcar По материалам:

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