Mitsubishi анонсировала новый электрический кроссовер — Finance.ua

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Mitsubishi анонсировала новый электрический кроссовер

Технологии&Авто
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Mitsubishi анонсировала новый электрический кроссовер
Mitsubishi анонсировала новый электрический кроссовер
Mitsubishi работает над своей версией электрического кроссовера, который станет копией Nissan Leaf. Новый электрокар Mitsubishi, как и новый Leaf, будет кроссовером-купе с наклонной крышей, и оба будут построены на той же платформе AmpR Medium (ранее CMF-EV), что и Nissan Ariya, также лежащей в основе моделей Renault Megane и Scenic E -Тех.
Модель Nissan (предварительно представленная концептом Chill-Out 2021) поступит первой и появится в серийном виде до конца года. Электрокроссовер Mitsubishi появится в 2026 году.
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Mitsubishi до сих пор предлагала здесь только один электромобиль, i-Miev. Таких было продано немного — 2000 единиц между 2011 и 2016 годами.
Японская марка ожидает гораздо больших продаж с новой моделью, которая будет производиться в Японии и экспортироваться по всему миру. Однако на планы модели может повлиять слияние Nissan-Honda, от которого Mitsubishi может отказаться из-за минимального влияния в этой группе.
Тем не менее, Mitsubishi все равно останется связанной с Nissan, продолжая обмен платформами и ноу-хау.
В 2023 году Mitsubishi объявила о своей цели продавать 50% электрических или электрифицированных автомобилей до 2030 года, стремясь достичь 100% к 2035 году. План включает в себя запуск девяти новых электрифицированных моделей до 2028 года, включая две полностью электрические модели, созданные на совместных платформах Альянса: один двухрядный электрический внедорожник собственной разработки и электрический пикап.
Будущий среднеразмерный электрический пикап станет совместным продуктом Nissan и Mitsubishi и будет производиться в Мексике. Электропикап будет иметь близнеца Nissan, анонсированного футуристическим концептом Surf-Out.
Компания Mitsubishi в последнее время не демонстрировала никаких исследований дизайна электрических пикапов, но экстерьер можно представить, посмотрев новый Mitsubishi L200.
По материалам:
motorcar
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