Mitsubishi Outlander Sport: Компактный кроссовер с внедорожными возможностями (фото) — Finance.ua

Mitsubishi Outlander Sport: Компактный кроссовер с внедорожными возможностями (фото) Сегодня 03:23 — Технологии&Авто

Mitsubishi Outlander Sport: Компактный кроссовер с внедорожными возможностями (фото), Фото: Mitsubishi

В ЮАР представлен новый Mitsubishi Outlander Sport. Компактный кроссовер поступает в продажу по цене в эквиваленте 23 000 долларов.

Подробности авто раскрыли на официальном сайте Mitsubishi.

Фото: Mitsubishi

Новая модель не имеет ничего общего с Mitsubishi Outlander, так как гораздо более компактна. Это «глобальная» версия кроссовера Mitsubishi Xforce, уже заменившего модель ASX (также известную, как Outlander Sport) в отдельных странах.

Кроссовер Mitsubishi Outlander Sport отличается атлетическим дизайном с высоким капотом, короткими свесами кузова и раздутыми крыльями. У него широкая радиаторная решетка и оригинальные Т-образные фары и фонари.

Фото: Mitsubishi

В салоне Mitsubishi Outlander Sport установлен цифровой щиток приборов.

Среди доступного оборудования — бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника и беспроводная зарядка для смартфонов.

Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi Outlander Sport оснащен 1,5-литровой бензиновой четвёркой мощностью 105 л. с. и вариатором. У него исключительно передний привод, однако достаточно высокий клиренс (222 мм) и есть режимы для разных типов бездорожья.

Фокус По материалам:

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