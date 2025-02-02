Mitsubishi Outlander Sport: Компактный кроссовер с внедорожными возможностями (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mitsubishi Outlander Sport: Компактный кроссовер с внедорожными возможностями (фото)

Технологии&Авто
6
Mitsubishi Outlander Sport: Компактный кроссовер с внедорожными возможностями (фото)
Mitsubishi Outlander Sport: Компактный кроссовер с внедорожными возможностями (фото), Фото: Mitsubishi
В ЮАР представлен новый Mitsubishi Outlander Sport. Компактный кроссовер поступает в продажу по цене в эквиваленте 23 000 долларов.
Подробности авто раскрыли на официальном сайте Mitsubishi.
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Новая модель не имеет ничего общего с Mitsubishi Outlander, так как гораздо более компактна. Это «глобальная» версия кроссовера Mitsubishi Xforce, уже заменившего модель ASX (также известную, как Outlander Sport) в отдельных странах.
Кроссовер Mitsubishi Outlander Sport отличается атлетическим дизайном с высоким капотом, короткими свесами кузова и раздутыми крыльями. У него широкая радиаторная решетка и оригинальные Т-образные фары и фонари.
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
В салоне Mitsubishi Outlander Sport установлен цифровой щиток приборов.
Среди доступного оборудования — бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника и беспроводная зарядка для смартфонов.
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Новый Mitsubishi Outlander Sport оснащен 1,5-литровой бензиновой четвёркой мощностью 105 л. с. и вариатором. У него исключительно передний привод, однако достаточно высокий клиренс (222 мм) и есть режимы для разных типов бездорожья.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.