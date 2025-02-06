ТОП-10 лучших компактных электромобилей 2025 года — Finance.ua

ТОП-10 лучших компактных электромобилей 2025 года Сегодня 22:04 — Технологии&Авто

ТОП-10 лучших компактных электромобилей 2025 года

За последние несколько лет сегмент электромобилей стал более разнообразным. В продаже можно найти как большие роскошные модели, так и бюджетные электрические автомобили.

Эксперты издания What Car? определили 10 лучших компактных электромобилей в 2025 году. Они рассказали, чем лидер рейтинга превосходит всех конкурентов.

ТОП-10 лучших компактных электромобилей 2025 года:

Renault 5 E-Tech Hyundai Inster Cupra Born Renault Megane MG4 EV Volkswagen ID.3 Mini Cooper SE Citroën ë-C3 BYD Dolphin Fiat 500 Electric

Renault 5 E-Tech признали самым лучшим компактным электромобилем, который сейчас доступен в продаже. По словам экспертов, эта модель предлагает комфортную подвеску и отличную информационно-развлекательную систему. Еще одним плюсом этого авто назвали невысокую стоимость по сравнению с конкурентами.

УНІАН По материалам:

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