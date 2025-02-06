ТОП-10 лучших компактных электромобилей 2025 года — Finance.ua

ТОП-10 лучших компактных электромобилей 2025 года
За последние несколько лет сегмент электромобилей стал более разнообразным. В продаже можно найти как большие роскошные модели, так и бюджетные электрические автомобили.
Эксперты издания What Car? определили 10 лучших компактных электромобилей в 2025 году. Они рассказали, чем лидер рейтинга превосходит всех конкурентов.
ТОП-10 лучших компактных электромобилей 2025 года:
- Renault 5 E-Tech
- Hyundai Inster
- Cupra Born
- Renault Megane
- MG4 EV
- Volkswagen ID.3
- Mini Cooper SE
- Citroën ë-C3
- BYD Dolphin
- Fiat 500 Electric
Renault 5 E-Tech признали самым лучшим компактным электромобилем, который сейчас доступен в продаже. По словам экспертов, эта модель предлагает комфортную подвеску и отличную информационно-развлекательную систему. Еще одним плюсом этого авто назвали невысокую стоимость по сравнению с конкурентами.
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