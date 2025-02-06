ТОП-10 лучших компактных электромобилей 2025 года — Finance.ua
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ТОП-10 лучших компактных электромобилей 2025 года

Технологии&Авто
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ТОП-10 лучших компактных электромобилей 2025 года
ТОП-10 лучших компактных электромобилей 2025 года
За последние несколько лет сегмент электромобилей стал более разнообразным. В продаже можно найти как большие роскошные модели, так и бюджетные электрические автомобили.
Эксперты издания What Car? определили 10 лучших компактных электромобилей в 2025 году. Они рассказали, чем лидер рейтинга превосходит всех конкурентов.
ТОП-10 лучших компактных электромобилей 2025 года:
  1. Renault 5 E-Tech
  2. Hyundai Inster
  3. Cupra Born
  4. Renault Megane
  5. MG4 EV
  6. Volkswagen ID.3
  7. Mini Cooper SE
  8. Citroën ë-C3
  9. BYD Dolphin
  10. Fiat 500 Electric
Renault 5 E-Tech признали самым лучшим компактным электромобилем, который сейчас доступен в продаже. По словам экспертов, эта модель предлагает комфортную подвеску и отличную информационно-развлекательную систему. Еще одним плюсом этого авто назвали невысокую стоимость по сравнению с конкурентами.
По материалам:
УНІАН
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