Рейтинг лучших подержанных авто премиум-класса (фото) — Finance.ua

Рейтинг лучших подержанных авто премиум-класса (фото) Сегодня 04:09 — Технологии&Авто

Рейтинг лучших подержанных авто премиум-класса (фото)

Седаны премиум-класса привлекают комфортом, качественным интерьером и богатым оснащением, но стоят немалых денег. Впрочем, на подержанном рынке стоимость таких авто гораздо привлекательнее. Британское издание Auto Express выбрало лучшие премиальные автомобили с пробегом.

8 место — Jaguar XE

Самый маленький седан Jaguar XE отличается стильным дизайном и сбалансированным шасси. Он хорош в управлении, при этом достаточно удобен. Впрочем, его задний ряд тесноват, а мультимедийная система на ранних моделях устарела. Более поздние (после 2019 года) Jaguar XE следует выбрать еще и потому, что они получили 2,0-литровые бензиновые и дизельные турбочетверки Ingenium. Они более экономичны, а их мощность составляет от 180 до 300 сил.

7 место — Lexus GS 450h

Lexus GS третьего поколения — комфортабельный и просторный седан Е-класса, отличающийся надежностью и долговечностью. Гибридная модификация Lexus GS 450h привлекает экономичностью.

6 место — BMW 3 Series F30

BMW 3 Series в кузове F30 обладает эталонной управляемостью и качественно собран. У него эргономичный салон, хотя он и не самый просторный. Палитра версий BMW 3 Series очень широкая — седан и универсал в бензиновых, дизельных и гибридных вариантах.

5 место — Mercedes-Benz E-Class W213

Mercedes E-Class предыдущего поколения обычно дороже, чем его б/у конкуренты. Зато автомобиль просторный, комфортабельный, у него дорогой салон и мягкая подвеска. Можно выбрать бензиновые, дизельные и плагин-гибридные модификации Mercedes E-Class мощностью до 612 сил.

4 место — Audi A4

Audi A4 B9 не столь интересен в управляемости, как BMW 3 Series, однако не уступает основному конкуренту в качестве внутренней отделки. Седан Audi A4 довольно просторный, а универсал имеет большой багажник. Можно выбрать экономичные бензиновые и дизельные турбомоторы.

3 место — BMW 5 Series G30

BMW 5 Series поколения G30 качественно собран и богато оборудован. Автомобиль прекрасно управляется, но при этом комфортабельный и имеет хорошую шумоизоляцию. Бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом выносливы и резвы. К тому же в линейке BMW 5 Series немало мощных версий.

2 место — Tesla Model 3

Tesla Model 3 — единственный электромобиль в этом рейтинге. На рынке хватает этих авто. Салон Tesla Model 3 не столь качественный, как у других премиальных моделей D-класса, зато он высокотехнологичный. Седан привлекает неплохой динамикой, а версия Performance быстрее дорогого BMW M 3 — стартует до сотни за 3,3 с. К тому же электрокар значительно дешевле в эксплуатации, чем бензиновые или дизельные модели.

1 место — Volvo S90

Volvo S90 с пробегом значительно дешевле Mercedes E-Class или BMW 5 Series и является оптимальным выбором. Он комфортабельный, у него удобные сиденья и качественный салон. Volvo S90 — одна из самых безопасных моделей в классе. Универсал V90 привлекает огромным багажником. Бензиновые и дизельные турбомоторы объемом 2,0 л экономичны и выносливы, а если хочется мощности, можно выбрать 455-сильный плагин-гибрид Т8.

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Фокус По материалам:

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