Представлен 550-сильный заряженный универсал BMW (фото, видео) — Finance.ua

Представлен 550-сильный заряженный универсал BMW (фото, видео) 31.01.2025, 00:46 — Технологии&Авто

Представлен 550-сильный заряженный универсал BMW (фото, видео)

Спортивный универсал BMW M 3 Touring получил новую заряженную версию CS (Club Sport). Она выйдет на рынок с марта по цене от 152 900 евро.

Подробности новинки раскрыли на официальном сайте BMW.

Как и седан BMW M 3 CS, универсал оснащен доработанной 3,0-литровой турбошестеркой. Ее отдачу увеличили до 550 л. с. и 650 Н∙м, а также установили более громкий спортивный выхлоп.

С 8-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а до 200 км/ч — 11,7 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч. Средний расход топлива составляет 10,5 л/100 км.

Новый BMW M 3 CS Touring предлагают исключительно с полным приводом, хотя есть и заднеприводный режим для дрифта. Универсал получил активный задний дифференциал и перенастроенную подвеску с адаптивными амортизаторами, а за доплату доступны карбоново-керамические тормоза.

Универсал BMW M 3 облегчился на 15 кг за счет карбоновых капота, диффузора и обвеса. Кроме того, авто отличается особой радиаторной решеткой и коваными дисками с шинами размером 275/35 ZR19 спереди и 285/30 ZR20 сзади.

В салоне BMW M 3 CS Touring установили спортивные ковшеобразные кресла, а руль обшили алькантарой. Заряженный универсал остается практичным семейным авто с просторным интерьером и большим (500−1510 л) багажником.

Фокус По материалам:

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