Apple снимает с производства сразу 15 гаджетов
Apple официально прекратила производство и продажу сразу 15 продуктов. Часть из них появилась только в прошлом году или даже в 2025 году, но уже уступила место более новым моделям.
Об этом рассказывает Macrumors.
Что Apple прекратила производить и продавать
В список устройств, исчезнувших из официальной линейки Apple, вошли:
- iPhone 16e с процессором A18 (2025);
- iPad Air 11 дюймов с чипом M3 (2025);
- iPad Air 13 дюймов с чипом M3 (2025);
- MacBook Air 13 дюймов с процессором M4 (2025);
- MacBook Air 15 дюймов с процессором M4 (2025);
- MacBook Pro 14 дюймов с процессором M5 и накопителем 512 ГБ (2025);
- MacBook Pro 14 дюймов с чипом M4 Pro (2024);
- MacBook Pro 16 дюймов с чипом M4 Pro (2024);
- MacBook Pro 14 дюймов с процессором M4 Max (2024);
- MacBook Pro 16 дюймов с процессором M4 Max (2024);
- Mac Studio с процессором M3 Ultra и памятью 512 ГБ (2025);
- монитор Studio Display с чипом A13 Bionic (2022);
- профессиональный монитор Pro Display XDR (2019);
- подставка Pro Stand для Pro Display XDR (2019);
- адаптер крепления VESA для Pro Display XDR (2019).
Таким образом, Apple фактически полностью очистила свою линейку от предыдущих поколений некоторых устройств и одновременно завершила историю нескольких продуктов, которые продавались много лет.
Впрочем, для покупателей эти модели еще не исчезли полностью. Многие сейчас доступны у крупных ритейлеров, часто со значительными скидками — продавцы распродают складские остатки.
