Apple снимает с производства сразу 15 гаджетов Сегодня 23:17 — Технологии&Авто

Apple обновила линейку и попрощалась с 15 гаджетами

Apple официально прекратила производство и продажу сразу 15 продуктов. Часть из них появилась только в прошлом году или даже в 2025 году, но уже уступила место более новым моделям.

Об этом рассказывает Macrumors

Что Apple прекратила производить и продавать

В список устройств, исчезнувших из официальной линейки Apple, вошли:

iPhone 16e с процессором A18 (2025);

iPad Air 11 дюймов с чипом M 3 (2025);

(2025); iPad Air 13 дюймов с чипом M 3 (2025);

(2025); MacBook Air 13 дюймов с процессором M 4 (2025);

(2025); MacBook Air 15 дюймов с процессором M 4 (2025);

(2025); MacBook Pro 14 дюймов с процессором M 5 и накопителем 512 ГБ (2025);

и накопителем 512 ГБ (2025); MacBook Pro 14 дюймов с чипом M 4 Pro (2024);

Pro (2024); MacBook Pro 16 дюймов с чипом M 4 Pro (2024);

Pro (2024); MacBook Pro 14 дюймов с процессором M 4 Max (2024);

Max (2024); MacBook Pro 16 дюймов с процессором M 4 Max (2024);

Max (2024); Mac Studio с процессором M 3 Ultra и памятью 512 ГБ (2025);

Ultra и памятью 512 ГБ (2025); монитор Studio Display с чипом A13 Bionic (2022);

профессиональный монитор Pro Display XDR (2019);

подставка Pro Stand для Pro Display XDR (2019);

адаптер крепления VESA для Pro Display XDR (2019).

Таким образом, Apple фактически полностью очистила свою линейку от предыдущих поколений некоторых устройств и одновременно завершила историю нескольких продуктов, которые продавались много лет.

Впрочем, для покупателей эти модели еще не исчезли полностью. Многие сейчас доступны у крупных ритейлеров, часто со значительными скидками — продавцы распродают складские остатки.





