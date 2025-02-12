ТОП-10 б/у авто, которые со временем подорожают (фото) — Finance.ua

ТОП-10 б/у авто, которые со временем подорожают (фото) Сегодня 02:01 — Технологии&Авто

ТОП-10 б/у авто, которые со временем подорожают (фото)

Далеко не все подержанные автомобили теряют в цене с годами. Некоторые модели, напротив, могут подорожать. И речь идет не только об экзотических суперкарах или эксклюзивных роскошных авто, ведь современной классикой могут стать и более дешевые и более массовые модели.

Британское издание Auto Express определило автомобили с пробегом, которые со временем подорожают.

Alpine A110

Купе Alpine A110 от Renault — один из самых доступных среднемоторных спортивных автомобилей на рынке. Легкое авто привлекает отлично настроенным шасси и хорошей динамикой. В линейке есть более дорогие лимитированные версии, однако и базовый вариант будет со временем дорожать, ведь в будущем аналогичные модели вряд ли появятся из-за новых стандартов экологии и безопасности.

Rover 75

Флагман Rover 2000-х раньше был довольно дешевым, однако в последние годы его стоимость в Европе стала постепенно расти. Седан может заинтересовать элегантным ретростилем и роскошной отделкой салона кожей и деревом. Более ценными являются заряженные версии от MG (особенно с двигателем V8) и вариант с V6 и механической КПП. Лучше выбирать более ранние модели, которые более качественно собраны.

Mercedes-Benz A-Class W168

Первое поколение Mercedes A-Class было достаточно массовым, но сейчас этих автомобилей на дорогах все меньше. Первая компактная модель немецкого бренда отличается нестандартным дизайном и практичным просторным салоном.

Alfa Romeo 156 GTA

Alfa Romeo 156 GTA подорожала за последние годы. Заряженный седан с 2,5-литровым 250-сильным V6 способен развить 250 км/ч, а звук его выхлопа радует слух. Впрочем, это не самый надежный автомобиль и поэтому на рынке их становится все меньше.

Vauxhall VXR8

Большой седан с мощным V8 под капотом достаточно редкостный на европейском рынке, ведь его производили в Австралии. Модель предлагали в версиях на 411 и 425 сил и обе способны разогнаться до 100 км/ч за 5 с.

Jaguar F-Type

Jaguar переходит на выпуск электромобилей, поэтому последний бензиновый спортивный автомобиль F-Type будет очень ценным в будущем. Конечно, вариант с 5,0-литровым 550-сильным V8 более привлекателен, однако и более дешевый 375-сильный V6 довольно интересен.

Читайте также Электромобили Fiat 600e и Abarth 500 стали доступнее

Fiat 124 Spider Abarth

Fiat 124 Spider — недорогой двухместный кабриолет на базе Mazda MX-5 Miata. Он отлично управляется, а 170-сильного турбомотора в версии от Abarth вполне достаточно. К тому же этих авто выпустили относительно немного.

Lexus LC500

Lexus LC — роскошное купе с оригинальным дизайном и дорогим салоном, более редким, чем BMW 8 Series. Более привлекателен вариант LC 500 с 5,0-литровым V8 на 473 л. с. Lexus много оснащен и имеет комфортную подвеску.

Lotus Elise Mk1

Lotus Elise первого поколения уже стал классикой и постепенно дорожает. Среднемоторный спорткар привлекает образцовой управляемостью, это отличное авто выходного дня. Его 118-сильный двигатель от Rover не самый мощный, однако легкому Lotus его хватает.

BMW i3

Как ни странно, противоречивый BMW i3 тоже может стать ценным в будущем. Да, у него странный дизайн и небольшой запас хода, однако это первый электромобиль BMW. Он хорошо приспособлен к городской эксплуатации и имеет просторный салон.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.