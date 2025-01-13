Электромобили Fiat 600e и Abarth 500 стали доступнее — Finance.ua

Электромобили Fiat 600e и Abarth 500 стали доступнее Сегодня 07:05 — Технологии&Авто

Электромобили Fiat 600e и Abarth 500 стали доступнее

Fiat запускает обновленную программу E-Grant, предоставляющую покупателям моделей Fiat 600e и Abarth 500e скидки до 4220 фунтов стерлингов. Это сделает переход на электромобили более доступным для широкого круга водителей.

Fiat 600e оснащен аккумулятором на 54 кВт∙ч с запасом хода до 603 км в городских условиях. С мощностью 154 л.с. и режимами управления (экономный, обычный и спортивный) этот автомобиль идеально подходит как для города, так и для дальних путешествий.

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Abarth 500e отличается компактностью и спортивным характером: 152 л.с., разгон до 100 км/ч за 7 секунд и запас хода до 360 км.

По словам Джузеппе Кава, директора по маркетингу Fiat, эта инициатива помогает устранить барьер высокой стоимости приобретения электромобилей, делая их более доступными для всех категорий покупателей. Fiat продолжает укреплять свои позиции на рынке, предлагая не только инновации, но и реальные выгоды для своих клиентов.

Ampercar По материалам:

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