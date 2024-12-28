Fiat подтвердила выход нового поколения модели 500: названы сроки — Finance.ua

Fiat подтвердила выход нового поколения модели 500: названы сроки Сегодня 03:46 — Фондовый рынок

Fiat 500, несмотря на снижение популярности и слабые продажи, продолжит свою историю. Stellantis официально объявила о выпуске нового поколения этой модели в 2032 году. Это решение удивляет, учитывая, что в 2024 году продажи электрической версии Fiat 500e в США составляли менее 500 единиц.

Производство Fiat 500 будет сохранено на заводе в Турине, Италия. Stellantis уже выделила $105 миллионов на разработку новой батареи, которая существенно увеличит запас хода и улучшит характеристики будущих моделей.

Кроме того, до 2025−2026 года планируется запуск гибридной версии Fiat 500, что может сделать модель более привлекательной для широкой аудитории.

Fiat 500e 2024 года предлагает запас хода всего около 225 км и стартовую цену $32 500. Это делает его неконкурентоспособным на фоне таких моделей, как Chevrolet Bolt и Mini Cooper Electric. Однако в Европе, где компактные автомобили пользуются высоким спросом, у Fiat 500 остаются хорошие шансы на успех.

Stellantis надеется, что модернизация и адаптация модели к современным требованиям помогут вернуть культовому хэтчбеку его былую популярность и заново завоевать сердца автолюбителей.

Ampercar По материалам:

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