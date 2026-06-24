Какие авто самые популярные в ЕС (инфографика)

По итогам мая продажи новых легковых автомобилей в Европейском Союзе увеличились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 955 тысяч единиц.
В Европе люди выбирают гибридные авто из-за отсутствия зависимости от розетки, высокой топливной экономичности и универсальности.
Это позволяет ездить без существенных ограничений, экономить и обходить экологические ограничения в больших городах.
Электроавто выросли на 42%
Рост продаж электромобилей связывают с несколькими факторами: высокими ценами на горючее из-за войны войны на Ближнем Востоке. Проблемы на АЗС заставляют потребителей все чаще отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Напомним, новый кроссовер Renault вышел на рынок Украины. Модель пополнила C-сегмент бренда и заняла нишу между компактными городскими кроссоверами и более крупными семейными SUV. Начальная цена новинки составляет 1 176 900 грн или около 26 200 долларов.
В то же время новое исследование показало, какие автомобильные бренды оказались самыми надежными после трех лет эксплуатации. Лидером рейтинга уже четвертый год подряд стал Lexus, в то время как некоторые популярные марки оказались среди аутсайдеров из-за большого количества технических неисправностей.
В тройку лидеров также вошли: Buick — 160 проблем на 100 автомобилей; MINI — 168 проблем на 100 автомобилей.