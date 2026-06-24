Какие авто самые популярные в ЕС (инфографика) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Какие авто самые популярные в ЕС (инфографика)

Самыми популярными в ЕС оказались гибриды, а самые высокие темпы роста продемонстрировал сегмент электрических автомобилей (+42,9%).

Об этом говорится в исследовании Европейской ассоциации автопроизводителей

По итогам мая продажи новых легковых автомобилей в Европейском Союзе увеличились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 955 тысяч единиц.

Инфографика Европейской ассоциации автопроизводителей.

В Европе люди выбирают гибридные авто из-за отсутствия зависимости от розетки, высокой топливной экономичности и универсальности.

Это позволяет ездить без существенных ограничений, экономить и обходить экологические ограничения в больших городах.

Инфографика Европейской ассоциации автопроизводителей.

Электроавто выросли на 42%

Рост продаж электромобилей связывают с несколькими факторами: высокими ценами на горючее из-за войны войны на Ближнем Востоке. Проблемы на АЗС заставляют потребителей все чаще отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Классические бензиновые и дизельные автомобили все еще пользуются популярностью в Евросоюзе.

Регистрация новых автомобилей в ЕС по типу силовой установки

Гибридные автомобили (HEV) — 345 427 регистраций (+9,7%). Бензиновые автомобили — 210 383 ед. (-20,1%). Электромобили (BEV) — 203 417 ед. (+42,9%). Плагин-гибриды (PHEV) — 98 553 ед. (+12,2%). Дизельные автомобили — 69 482 ед. (-19%).

Другие типы авто — 27 751 ед. (-12%).

Инфографика Европейской ассоциации автопроизводителей.

Напомним, новый кроссовер Renault вышел на рынок Украины . Модель пополнила C-сегмент бренда и заняла нишу между компактными городскими кроссоверами и более крупными семейными SUV. Начальная цена новинки составляет 1 176 900 грн или около 26 200 долларов.

В то же время новое исследование показало , какие автомобильные бренды оказались самыми надежными после трех лет эксплуатации. Лидером рейтинга уже четвертый год подряд стал Lexus, в то время как некоторые популярные марки оказались среди аутсайдеров из-за большого количества технических неисправностей.

В тройку лидеров также вошли: Buick — 160 проблем на 100 автомобилей; MINI — 168 проблем на 100 автомобилей.

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