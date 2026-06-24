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Какие авто самые популярные в ЕС (инфографика)

Технологии&Авто
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Какие авто самые популярные в ЕС (инфографика)
Какие авто самые популярные в ЕС (инфографика)
Самыми популярными в ЕС оказались гибриды, а самые высокие темпы роста продемонстрировал сегмент электрических автомобилей (+42,9%).
Об этом говорится в исследовании Европейской ассоциации автопроизводителей.
По итогам мая продажи новых легковых автомобилей в Европейском Союзе увеличились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 955 тысяч единиц.
<i>Инфографика</i> <i>Европейской ассоциации автопроизводителей.</i>
Инфографика Европейской ассоциации автопроизводителей.
В Европе люди выбирают гибридные авто из-за отсутствия зависимости от розетки, высокой топливной экономичности и универсальности.
Это позволяет ездить без существенных ограничений, экономить и обходить экологические ограничения в больших городах.
<i>Инфографика</i> <i>Европейской ассоциации автопроизводителей.</i>
Инфографика Европейской ассоциации автопроизводителей.

Электроавто выросли на 42%

Рост продаж электромобилей связывают с несколькими факторами: высокими ценами на горючее из-за войны войны на Ближнем Востоке. Проблемы на АЗС заставляют потребителей все чаще отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
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Классические бензиновые и дизельные автомобили все еще пользуются популярностью в Евросоюзе.

Регистрация новых автомобилей в ЕС по типу силовой установки

  1. Гибридные автомобили (HEV) — 345 427 регистраций (+9,7%).
  2. Бензиновые автомобили — 210 383 ед. (-20,1%).
  3. Электромобили (BEV) — 203 417 ед. (+42,9%).
  4. Плагин-гибриды (PHEV) — 98 553 ед. (+12,2%).
  5. Дизельные автомобили — 69 482 ед. (-19%).
Другие типы авто — 27 751 ед. (-12%).
<i>Инфографика</i> <i>Европейской ассоциации автопроизводителей.</i>
Инфографика Европейской ассоциации автопроизводителей.
Напомним, новый кроссовер Renault вышел на рынок Украины. Модель пополнила C-сегмент бренда и заняла нишу между компактными городскими кроссоверами и более крупными семейными SUV. Начальная цена новинки составляет 1 176 900 грн или около 26 200 долларов.
В то же время новое исследование показало, какие автомобильные бренды оказались самыми надежными после трех лет эксплуатации. Лидером рейтинга уже четвертый год подряд стал Lexus, в то время как некоторые популярные марки оказались среди аутсайдеров из-за большого количества технических неисправностей.
В тройку лидеров также вошли: Buick — 160 проблем на 100 автомобилей; MINI — 168 проблем на 100 автомобилей.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоЕС
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