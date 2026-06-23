Новий кросовер Renault вийшов на ринок України (фото) Сьогодні 19:33 — Технології&Авто

Новий кросовер Renault вийшов на ринок України (фото)

Renault оголосила про старт продажів нового кросовера Symbioz в Україні.

Модель поповнила C-сегмент бренду та зайняла нішу між компактними міськими кросоверами і більшими сімейними SUV. Початкова ціна новинки становить 1 176 900 грн або близько 26 200 доларів.

Про це пише «24 Канал».

Ціна

Українським покупцям новий Symbioz запропонують у двох комплектаціях — Evolution і Techno. Для моделі передбачено вибір між 140-сильним mild hybrid та повногібридною системою E-Tech потужністю 160 к.с.

Базовий кросовер у виконанні Evolution коштує від 1 176 900 грн. У межах програми Renault Бонус вартість може бути знижена до 1 076 900 грн.

Повногібридна модифікація E-Tech Full Hybrid 160 у цій же комплектації оцінена від 1 356 900 грн, а з урахуванням бонусної програми — від 1 256 900 грн.

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