Новий кросовер Renault вийшов на ринок України (фото)
Renault оголосила про старт продажів нового кросовера Symbioz в Україні.
Модель поповнила C-сегмент бренду та зайняла нішу між компактними міськими кросоверами і більшими сімейними SUV. Початкова ціна новинки становить 1 176 900 грн або близько 26 200 доларів.
Про це пише «24 Канал».
Ціна
Українським покупцям новий Symbioz запропонують у двох комплектаціях — Evolution і Techno. Для моделі передбачено вибір між 140-сильним mild hybrid та повногібридною системою E-Tech потужністю 160 к.с.
Базовий кросовер у виконанні Evolution коштує від 1 176 900 грн. У межах програми Renault Бонус вартість може бути знижена до 1 076 900 грн.
Повногібридна модифікація E-Tech Full Hybrid 160 у цій же комплектації оцінена від 1 356 900 грн, а з урахуванням бонусної програми — від 1 256 900 грн.
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