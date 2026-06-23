0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Новий кросовер Renault вийшов на ринок України (фото)

Технології&Авто
69
Новий кросовер Renault вийшов на ринок України (фото)
Новий кросовер Renault вийшов на ринок України (фото)
Renault оголосила про старт продажів нового кросовера Symbioz в Україні.
Модель поповнила C-сегмент бренду та зайняла нішу між компактними міськими кросоверами і більшими сімейними SUV. Початкова ціна новинки становить 1 176 900 грн або близько 26 200 доларів.
Про це пише «24 Канал».

Ціна

Українським покупцям новий Symbioz запропонують у двох комплектаціях — Evolution і Techno. Для моделі передбачено вибір між 140-сильним mild hybrid та повногібридною системою E-Tech потужністю 160 к.с.
Новий кросовер Renault вийшов на ринок України (фото)
Базовий кросовер у виконанні Evolution коштує від 1 176 900 грн. У межах програми Renault Бонус вартість може бути знижена до 1 076 900 грн.
Повногібридна модифікація E-Tech Full Hybrid 160 у цій же комплектації оцінена від 1 356 900 грн, а з урахуванням бонусної програми — від 1 256 900 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems