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«єЧерга» для легковых авто: когда и где будет запуск

Технологии&Авто
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«єЧерга» для легковых авто: когда и где будет запуск
«єЧерга» для легковых авто: когда и где будет запуск
Внедрение электронной системы «Электронная очередь пересечения границы» ("єЧерга") для легковых автомобилей сейчас находится на завершающем этапе, а ее запуск планируется на двух пунктах пропуска летом.
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
«Пока планируем на двух пунктах пропуска. Завершаем технические приготовления и вскоре объявим дату запуска. Это точно будет летом», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По словам Кулебы, соответствующий проект реализуется при поддержке международных партнеров, в частности, Европейского Союза и Великобритании.
После анализа результатов пилота планируется постепенное масштабирование системы на другие пункты пропуска. В то же время, окончательный перечень следующих локаций будет зависеть от готовности инфраструктуры, интенсивности трафика, а также результатов тестирования.
«Однако стратегическая цель — сделать электронную очередь доступной на всех ключевых международных автомобильных переходах», — подчеркнул вице-премьер по восстановлению.

Справка Finance.ua:

  • Одесчина станет одним из первых регионов, где будет проведено тестирование «єЧерги» для легковых автомобилей.
  • В целом сервис будет доступен через приложение «Дія», сайт и мобильное приложение «єЧерга» для украинцев и иностранцев.
По материалам:
Finance.ua
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