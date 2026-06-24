«єЧерга» для легковых авто: когда и где будет запуск Сегодня 14:30 — Технологии&Авто

«єЧерга» для легковых авто: когда и где будет запуск

Внедрение электронной системы «Электронная очередь пересечения границы» ("єЧерга") для легковых автомобилей сейчас находится на завершающем этапе, а ее запуск планируется на двух пунктах пропуска летом.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«Пока планируем на двух пунктах пропуска. Завершаем технические приготовления и вскоре объявим дату запуска. Это точно будет летом», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Кулебы, соответствующий проект реализуется при поддержке международных партнеров, в частности, Европейского Союза и Великобритании.

После анализа результатов пилота планируется постепенное масштабирование системы на другие пункты пропуска. В то же время, окончательный перечень следующих локаций будет зависеть от готовности инфраструктуры, интенсивности трафика, а также результатов тестирования.

«Однако стратегическая цель — сделать электронную очередь доступной на всех ключевых международных автомобильных переходах», — подчеркнул вице-премьер по восстановлению.

Справка Finance.ua:

Одесчина станет одним из первых регионов, где будет проведено тестирование «єЧерги» для легковых автомобилей.

В целом сервис будет доступен через приложение «Дія», сайт и мобильное приложение «єЧерга» для украинцев и иностранцев.

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