Как за границей отказаться от социального пособия или жилищных субсидий: алгоритм действий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как за границей отказаться от социального пособия или жилищных субсидий: алгоритм действий

Личные финансы
105
Как за границей отказаться от социального пособия или жилищных субсидий: алгоритм действий
Как за границей отказаться от социального пособия или жилищных субсидий: алгоритм действий
Если гражданин Украины, временно находящийся за границей, имеет желание или потребность отказаться от получения какого-либо из социальных пособий, он может сделать это нижеописанным способом.
Об этом напоминает Департамент получения соцзащиты Тернопольского облсовета.
Читайте также

Что нужно сделать

Написать соответствующее заявление в произвольной форме с указанием следующих обязательных реквизитов:
  • название органа социальной защиты населения, в котором гражданин состоит на учете;
  • фамилию, имя, отчество (при наличии) получателя пособия;
  • адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства/пребывания;
  • контактный номер мобильного телефона;
  • адрес электронной почты (при наличии);
  • вид получаемого пособия (например, пособие при рождении ребенка, пособие на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, государственное социальное пособие малообеспеченным семьям, государственное социальное пособие лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и т. п.).
Направить заявление об отказе от социального пособия по электронной почте или средствами почтовой связи в адрес соответствующего органа социальной защиты населения в Украине.
Контакты органов социальной защиты населения можно найти на сайтах соответствующих районных государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов.
Читайте также
Орган социальной защиты населения, в который поступит обращение, после прекращения выплаты определенного вида пособия пришлет гражданину, по его желанию, по электронной почте или средствами почтовой связи справку/скан-копию справки о неполучении пособия.
О необходимости получения такой справки следует указать в заявлении.
Читайте также

Как отказаться от субсидии и льгот

Аналогичный механизм отказа от жилищных субсидий или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в Украине.
Дистанционно или посредством почтовой связи можно подать соответствующее заявление о прекращении выплат в органы Пенсионного фонда.
В заявлении обязательно указать:
  • название органа Пенсионного фонда Украины, где гражданин состоит на учете;
  • фамилию, имя, отчество (при наличии) получателя жилищной субсидии/льготы;
  • адрес зарегистрированного/задекларированного или фактического места жительства/пребывания;
  • контактный номер мобильного телефона;
  • адрес электронной почты (при наличии);
  • вид государственной поддержки (например, жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг; жилищная субсидия на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа; жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа; льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, льготы на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа).
В случае необходимости получения справки/скан-копии справки о прекращении и неполучении жилищной субсидии/льгот — указать об этом в заявлении.
Напомним, что контакты территориальных органов Пенсионного фонда Украины можно найти на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров изменил условия назначения жилищных субсидий. В частности, предельный размер расходов для получателей субсидий на приобретение товаров широкого потребления был увеличен с 50 до 100 тысяч гривен. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщил, что 2,8 млн украинских семей получат жилищные субсидии и льготы. В бюджете на 2025 год предусмотрено 42 млрд грн на эти нужды.
Сберегайте деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.

Выбрать депозит

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.