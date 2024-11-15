Как за границей отказаться от социального пособия или жилищных субсидий: алгоритм действий — Finance.ua

Как за границей отказаться от социального пособия или жилищных субсидий: алгоритм действий Сегодня 08:00 — Личные финансы

Как за границей отказаться от социального пособия или жилищных субсидий: алгоритм действий

Если гражданин Украины, временно находящийся за границей, имеет желание или потребность отказаться от получения какого-либо из социальных пособий, он может сделать это нижеописанным способом.

Об этом напоминает Департамент получения соцзащиты Тернопольского облсовета.

Читайте также В Украине изменили условия назначения субсидии

Что нужно сделать

Написать соответствующее заявление в произвольной форме с указанием следующих обязательных реквизитов:

название органа социальной защиты населения, в котором гражданин состоит на учете;

фамилию, имя, отчество (при наличии) получателя пособия;

адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства/пребывания;

контактный номер мобильного телефона;

адрес электронной почты (при наличии);

вид получаемого пособия (например, пособие при рождении ребенка, пособие на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, государственное социальное пособие малообеспеченным семьям, государственное социальное пособие лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и т. п. ).

Направить заявление об отказе от социального пособия по электронной почте или средствами почтовой связи в адрес соответствующего органа социальной защиты населения в Украине.

Контакты органов социальной защиты населения можно найти на сайтах соответствующих районных государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов.

Читайте также Отменяют ли субсидии на аренду жилья другие выплаты для переселенцев

Орган социальной защиты населения, в который поступит обращение, после прекращения выплаты определенного вида пособия пришлет гражданину, по его желанию, по электронной почте или средствами почтовой связи справку/скан-копию справки о неполучении пособия.

О необходимости получения такой справки следует указать в заявлении.

Как отказаться от субсидии и льгот

Аналогичный механизм отказа от жилищных субсидий или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в Украине.

Дистанционно или посредством почтовой связи можно подать соответствующее заявление о прекращении выплат в органы Пенсионного фонда.

В заявлении обязательно указать:

название органа Пенсионного фонда Украины, где гражданин состоит на учете;

фамилию, имя, отчество (при наличии) получателя жилищной субсидии/льготы;

адрес зарегистрированного/задекларированного или фактического места жительства/пребывания;

контактный номер мобильного телефона;

адрес электронной почты (при наличии);

вид государственной поддержки (например, жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг; жилищная субсидия на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа; жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа; льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, льготы на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа).

В случае необходимости получения справки/скан-копии справки о прекращении и неполучении жилищной субсидии/льгот — указать об этом в заявлении.

Напомним, что контакты территориальных органов Пенсионного фонда Украины можно найти на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров изменил условия назначения жилищных субсидий. В частности, предельный размер расходов для получателей субсидий на приобретение товаров широкого потребления был увеличен с 50 до 100 тысяч гривен. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщил, что 2,8 млн украинских семей получат жилищные субсидии и льготы. В бюджете на 2025 год предусмотрено 42 млрд грн на эти нужды.

Сберегайте деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.